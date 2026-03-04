Querétaro — 4 de marzo de 2026. —Un hombre conocido como "El Rocha" fue enviado a prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por delitos contra la salud, tras un operativo de ocho cateos ejecutados el 25 de febrero en la colonia Jurica Pueblo, en el municipio de Querétaro.
En uno de los domicilios intervenidos fue localizado en posesión de diversas dosis de cocaína y metanfetamina. Además, las investigaciones lo señalan como presunto responsable de los actos vandálicos del 22 de febrero en Santa Rosa Jáuregui, donde habría instruido a adolescentes para incendiar un vehículo.
Las diligencias se realizaron en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, coordinada por la Fiscalía General del Estado. En operativos previos vinculados a los hechos vandálicos del 22 de febrero, las autoridades ya habían vinculado a proceso a los adolescentes que ejecutaron directamente la quema del vehículo. La detención de "El Rocha" amplía la investigación hacia quien presuntamente los dirigió.
Durante las ocho diligencias de cateo en Jurica Pueblo, personal de la Fiscalía localizó al imputado en uno de los domicilios inspeccionados y aseguró las dosis de narcóticos. La intervención simultánea en distintos puntos de la colonia fue parte de las acciones coordinadas de seguridad que la dependencia ha intensificado en colonias del municipio de Querétaro durante las últimas semanas.
Orden de aprehensión por vandalismo en Santa Rosa Jáuregui
Las investigaciones permitieron relacionar a "El Rocha" con los daños registrados el 22 de febrero en Santa Rosa Jáuregui. De acuerdo con la Fiscalía, el imputado habría instruido a los adolescentes —ya vinculados a proceso por el delito de daños dolosos calificados— para ejecutar la quema del vehículo. Con base en ese señalamiento, la autoridad obtuvo una orden de aprehensión en su contra por ese delito.
En audiencia inicial con control de detención, el juez de control determinó vincularlo a proceso por los delitos contra la salud y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar, con un plazo de un mes para la investigación complementaria. La causa relacionada con los daños dolosos calificados en Santa Rosa Jáuregui se mantiene en curso.