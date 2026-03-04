Querétaro — 4 de marzo de 2026. —Un accidente registrado aproximadamente en el kilómetro 171 de la autopista México-Querétaro mantiene completamente bloqueada la circulación en dirección a la Ciudad de México este miércoles.
La fila de vehículos detenidos se extiende ya por al menos 15 kilómetros y alcanza el municipio de Pedro Escobedo, de acuerdo con reportes de automovilistas varados en la zona. Elementos de la Guardia Nacional arribaron al punto del percance para tomar conocimiento de los hechos.
Automovilistas permanecen varados en la autopista mientras se restablece la circulación hacia la Ciudad de México. rotativo.com.mx
El bloqueo total de la vialidad afecta a conductores que se dirigen tanto a la capital del país como a San Juan del Río, quienes permanecen sin avanzar en un tramo que en condiciones normales se recorre en menos de 15 minutos.
Hasta el momento no se han confirmado de manera oficial el número de vehículos involucrados en el accidente de la autopista México-Querétaro ni si el percance dejó personas lesionadas o fallecidas.
La autopista México-Querétaro es una de las vías de mayor aforo vehicular del centro del país, con flujo constante de transporte de carga y vehículos particulares que conectan la zona del Bajío con el Valle de México. Un cierre prolongado en este corredor genera afectaciones logísticas considerables, sobre todo en horarios de alta demanda.
El punto donde ocurrió el percance, cercano al kilómetro 171, se ubica en un tramo que históricamente registra incidentes por las condiciones de la vialidad y la velocidad del tránsito pesado.
Automovilistas que se dirijan a la Ciudad de México por esta ruta deberán considerar vías alternas mientras se restablece la circulación.