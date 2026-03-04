Accidente bloquea autopista México-Querétaro en km 171

Guardia Nacional atiende percance que paraliza circulación hacia CDMX desde Pedro Escobedo.

Fila de vehículos detenidos en la autopista México-Querétaro tras accidente en el kilómetro 171 cerca de Pedro Escobedo, Querétaro

Automovilistas permanecen varados en la autopista mientras se restablece la circulación hacia la Ciudad de México.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro — 4 de marzo de 2026. —Un accidente registrado aproximadamente en el kilómetro 171 de la autopista México-Querétaro mantiene completamente bloqueada la circulación en dirección a la Ciudad de México este miércoles.

La fila de vehículos detenidos se extiende ya por al menos 15 kilómetros y alcanza el municipio de Pedro Escobedo, de acuerdo con reportes de automovilistas varados en la zona. Elementos de la Guardia Nacional arribaron al punto del percance para tomar conocimiento de los hechos.

El bloqueo total de la vialidad afecta a conductores que se dirigen tanto a la capital del país como a San Juan del Río, quienes permanecen sin avanzar en un tramo que en condiciones normales se recorre en menos de 15 minutos.

Hasta el momento no se han confirmado de manera oficial el número de vehículos involucrados en el accidente de la autopista México-Querétaro ni si el percance dejó personas lesionadas o fallecidas.

La autopista México-Querétaro es una de las vías de mayor aforo vehicular del centro del país, con flujo constante de transporte de carga y vehículos particulares que conectan la zona del Bajío con el Valle de México. Un cierre prolongado en este corredor genera afectaciones logísticas considerables, sobre todo en horarios de alta demanda.

El punto donde ocurrió el percance, cercano al kilómetro 171, se ubica en un tramo que históricamente registra incidentes por las condiciones de la vialidad y la velocidad del tránsito pesado.

Automovilistas que se dirijan a la Ciudad de México por esta ruta deberán considerar vías alternas mientras se restablece la circulación.

