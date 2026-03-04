Los cortes de agua en San Juan del Río han sido reportados en distintas colonias desde enero y no constituyen un fenómeno aislado. El sistema de abasto depende de pozos profundos —algunos con décadas de operación— que extraen agua del manto acuífero, única fuente de suministro del municipio.

Cuando alguno de estos pozos entra en mantenimiento, falla por corte de energía eléctrica o requiere intervención técnica, las colonias conectadas a esa fuente pierden el servicio durante horas.

JAPAM ha reconocido que varios equipos operaban con medidores análogos que ya cumplieron su ciclo útil y no permitían detectar anomalías oportunamente.





Trabajos en pozos de San Juan del Río obligan a suspender el suministro de agua potable en colonias durante varias horas. rotativo.com.mx

Macromedidores y telemetría cambian la operación de pozos en San Juan del Río

En febrero de 2026, JAPAM concluyó la sustitución de 10 macromedidores con tecnología de lectura remota como parte del programa PRODDER 2025, financiado de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua.

La inversión superó los 3.3 millones de pesos, de los cuales el 47.15 por ciento correspondió a aportación federal. Los pozos intervenidos se ubican en Betania, Tecnológico, El Sitio, El Carrizo, Cerro Gordo, Granja Banthí, La Magisterial, La Rueda, Claustros del Río y Arboledas.

Antonio Pérez Cabrera, director de JAPAM, informó que el nuevo sistema permite "controlar desde oficina o desde un dispositivo móvil las variables de operación del pozo".

También precisó que la tecnología detecta fugas de manera temprana y determina si cada pozo está activo, lo que reduce tiempos de reacción ante fallas.

No obstante, cada instalación requirió suspender el bombeo durante varias horas, lo que generó cortes de agua en colonias dependientes de esos pozos.

A finales de enero, los pozos 8 en El Sitio y 14 en El Carrizo provocaron afectaciones en comunidades de la zona oriente. Días después, los pozos 28 en Cerro Gordo y 10 en La Magisterial dejaron sin servicio a más sectores.

¿Cómo afectan los cortes de agua a las familias de San Juan del Río?

El impacto no se limita a la incomodidad doméstica. Estas son las principales afectaciones reportadas por vecinos de las colonias sin agua en San Juan del Río:

Imposibilidad de almacenar agua por avisos publicados pocas horas antes de la suspensión, como ocurrió en El Rodeo donde el comunicado circuló por la noche y el corte inició desde la madrugada.

Suspensión del servicio durante periodos más prolongados que los anunciados, con horarios que no coincidieron con la información oficial de JAPAM.

Pérdidas económicas en negocios locales —particularmente cocinas y establecimientos— que dependen del suministro matutino para operar.

Zonas afectadas más amplias que las señaladas originalmente, sin explicación oportuna del organismo sobre el alcance real de cada corte.





Plan de infraestructura hidráulica busca reducir cortes de agua

JAPAM opera en 2026 con un presupuesto de 600 millones de pesos —un incremento del 17 por ciento respecto al ejercicio anterior— y destinará 88 millones a obra pública.

Trece proyectos de infraestructura hidráulica en San Juan del Río recibirán 47 millones de pesos mediante los programas Pro Agua y PRODI para ampliar redes de agua potable y drenaje.

Entre las acciones complementarias destaca la inauguración de un pozo con capacidad de 30 litros por segundo en Lomas de Banthí, equipado con tanque de almacenamiento de 500 metros cúbicos.

Los tanques proporcionarán margen operativo durante cortes de energía o reparaciones de bombas que actualmente dejan sin servicio a colonias completas.

El programa Raíces del Agua, orientado al cuidado del manto acuífero, contempla construcción de bordos de regulación, pozos de absorción y reforestación en zonas altas. Para 2026 se prevé duplicar la inversión de 3 millones de pesos ejercidos el año anterior, en coordinación con la CONAFOR.

JAPAM definirá el calendario de ejecución de obras conforme avance el ejercicio fiscal; las colonias beneficiadas se informarán una vez iniciados los trabajos en cada zona.

San Juan del Río depende casi exclusivamente de pozos profundos para su abastecimiento, por lo que cualquier intervención técnica en estas fuentes genera interrupciones temporales en el suministro de agua potable.

La modernización con telemetría y la ampliación de tanques de regulación apuntan a reducir la frecuencia y duración de esos cortes, aunque los resultados dependerán del ritmo de ejecución de las obras programadas.