Querétaro, 4 de marzo de 2026. —Una mínima de 7°C en Santiago de Querétaro y lluvias aisladas en la entidad marcarán la jornada de este martes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.
El cielo se mantendrá medio nublado durante el día, con ambiente frío a fresco por la mañana que dará paso a condiciones templadas por la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 30°C. La probabilidad de lluvia en la capital es de 30%.
El SMN detalló que canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del país, combinados con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y del océano Pacífico, generarán las lluvias aisladas en Querétaro con acumulaciones de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas.
Se esperan vientos del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.
Las zonas serranas de la entidad registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5°C, un dato relevante para productores agropecuarios y comunidades de la Sierra Gorda queretana.
En contraste, las temperaturas máximas registradas en las últimas 24 horas ubicaron a Peñamiller como el punto más caluroso con 34°C, seguido de Jalpan con 35°C, mientras que San Ildefonso reportó la mínima más baja con apenas 5°C.
Temperaturas registradas en municipios de Querétaro
En la zona metropolitana, El Pueblito y Juriquilla alcanzaron una mínima de 9°C, en tanto que el Observatorio Querétaro registró 12.5°C. Las máximas oscilaron entre 28 y 30°C en la zona conurbada de la capital queretana. Derivadora San José y Constitución de 1917 marcaron 30°C como temperatura más alta.
Estación
Mín. (°C)
Máx. (°C)
Santiago de Querétaro (Obs.)
12.5
28.8
Peñamiller
12.0
34.0
Jalpan
—
35.0
San Ildefonso
5.0
25.0
El Pueblito
9.0
29.0
Juriquilla
9.0
28.0
El Batán
7.0
29.0
Temperaturas registradas en las últimas 24 horas en estaciones del clima en Querétaro. Fuente: SMN/Conagua.
¿Qué precauciones tomar ante el clima en Querétaro hoy?
El organismo federal advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en zonas urbanas. Asimismo, aunque las lluvias previstas son aisladas, no se descarta la formación de bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en tramos carreteros, particularmente en zonas altas de la entidad.
El SMN indicó que monitorea la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país durante el jueves, lo que podría modificar las condiciones meteorológicas en las próximas 48 horas.