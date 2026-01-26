Frente frío 30 baja temperaturas a 1 °C en Querétaro

El Frente Frío número 30 desplazado sobre el sur del Golfo de México mantiene ambiente frío a gélido en Querétaro con temperaturas mínimas de 1 grado centígrado en Pinal de Amoles y San Joaquín, mientras Amealco registra 3 grados y zona metropolitana alcanza mínimas de 4 grados sin lluvia significativa.

Frente Frío 30 mantiene temperaturas de 1 grado centígrado en Sierra Gorda de Querétaro con ambiente gélido

Pinal de Amoles y San Joaquín registran temperaturas mínimas de 1 grado centígrado por desplazamiento del Frente Frío 30 en Querétaro.

Por Diario Rotativo Ene 26, 2026
Querétaro, 26 de enero de 2026. — El Frente Frío número 30 mantiene ambiente frío a gélido en Querétaro con temperaturas mínimas de 1 grado centígrado registradas en municipios serranos durante este lunes.

El sistema frontal se desplaza sobre el sur del Golfo de México, sureste del país y Península de Yucatán, acompañado de masa de aire ártico que genera descenso de temperaturas en gran parte del territorio nacional, provocando mañanas y noches frías en la entidad queretana con ambiente templado por la tarde sin lluvias significativas.

Pinal de Amoles y San Joaquín registraron las temperaturas mínimas más bajas del estado con 1 grado centígrado durante la madrugada de este lunes, mientras que Amealco de Bonfil alcanzó 3 grados en las primeras horas del día.

El clima en Querétaro persistirá frío durante noches y mañanas con incremento térmico vespertino de manera general en los 18 municipios, sin probabilidad de precipitaciones importantes excepto en zonas de mayor altitud de la Sierra Gorda.

Frente Frío 30 Querétaro mantiene temperaturas gélidas en Sierra Gorda

La zona metropolitana y centro del estado esperan temperaturas máximas de hasta 27 grados centígrados durante la tarde, con mínimas cercanas a los 4 grados en la madrugada.

El pronóstico meteorológico indica ausencia de lluvia y vientos promedio de 20 kilómetros por hora en las áreas urbanas de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan, donde el ambiente templado predominará en las horas de mayor radiación solar.

Para la zona serrana de Querétaro, el pronóstico indica temperaturas entre 22 y 4 grados centígrados con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvia dispersa este lunes.

En las zonas altas como Pinal de Amoles y San Joaquín, se prevén lluvias aisladas con temperaturas que oscilarán entre 15 y 1 grado centígrado, manteniendo condiciones de frío extremo en elevaciones superiores a dos mil 500 metros sobre el nivel del mar.

¿Qué temperaturas se esperan en Querétaro esta semana?

Las autoridades meteorológicas recomiendan tomar precauciones ante el descenso de temperaturas, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día cuando el termómetro alcanza sus valores mínimos.

La población queretana debe considerar uso de ropa abrigadora, hidratación constante y protección especial para grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias que son más susceptibles a complicaciones por exposición a ambiente gélido.

El Frente Frío 30 continuará influyendo en las condiciones meteorológicas de Querétaro durante los próximos días, manteniendo patrón de temperaturas bajas en madrugadas y mañanas con recuperación térmica vespertina.

Los municipios de la Sierra Gorda como Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros también registran temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados en zonas de mayor altitud, mientras que las regiones semidesérticas del estado presentarán oscilaciones térmicas significativas entre día y noche características del invierno queretano.

