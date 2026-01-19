Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Comisión Nacional del Agua pronosticó temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Querétaro durante la mañana de este Lunes.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que las bajas temperaturas se registrarán principalmente en áreas montañosas del estado, donde se prevén condiciones de riesgo para la población vulnerable.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía de Querétaro a tomar medidas preventivas ante el descenso térmico que afectará diversas regiones del país.
El organismo federal detalló que el fenómeno se originará debido a una masa de aire polar que cubrirá el golfo de México, además de un nuevo frente frío que se aproximará a la frontera norte y noreste de México durante la tarde de este domingo.
Zonas serranas de Querétaro donde se prevén heladas y temperaturas de -5 a 0 grados Celsius."Se recomienda a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente", explicó Conagua en su comunicado oficial.
El organismo precisó que las heladas podrían afectar también zonas altas de otros estados del país, incluidos Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México y Puebla.
Las autoridades pidieron evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, quienes representan los grupos más vulnerables ante las bajas temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional enfatizó que el descenso térmico podría generar afectaciones en actividades agrícolas y ganaderas en las zonas serranas del estado.
Conagua mantiene actualizado el pronóstico por municipio a través de su página oficial www.gob.mx/conagua, sus cuentas de redes sociales y la aplicación móvil ConaguaClima, donde la ciudadanía puede consultar información detallada sobre las condiciones meteorológicas.