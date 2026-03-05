Credencializan a 300 diableros en Mercado de Abastos de Querétaro

Municipio exige orden en central de comercio tras riña de diciembre y avanza en registro de cargadores.

Diableros trasladan mercancía en el Mercado de Abastos de Querétaro, donde 300 cargadores han sido credencializados

Felifer Macías Olvera, alcalde de Querétaro, informó sobre el avance en la credencialización de diableros en la central de comercio.

Por Thelma Herrera Mar 05, 2026
Querétaro, 5 de marzo de 2026. —Alrededor de 300 diableros han sido credencializados en el Mercado de Abastos de Querétaro como parte de un proceso para ordenar las actividades de carga y traslado de mercancía al interior de la central de comercio.

La medida surge tras la riña registrada el pasado 29 de diciembre, hecho que llevó a las autoridades municipales a exigir mayor control sobre quienes laboran en el lugar.

El incidente violento de finales de 2025 puso en evidencia la falta de registros formales entre los trabajadores dedicados al traslado de productos en una de las centrales comerciales más importantes de la ciudad.

A partir de ese evento, el gobierno municipal intensificó la coordinación con los dirigentes del mercado para implementar mecanismos de identificación.

El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que el proceso de credencialización en el Mercado de Abastos avanza en colaboración con los líderes del espacio comercial.

Aunque el mercado opera bajo un régimen condominal —lo que lo convierte en propiedad privada—, el municipio ha insistido en establecer controles que contribuyan al orden interno.

"Hemos exigido este tipo de acciones para que haya orden en esta muy importante central de comercio", expresó el presidente municipal.

300 diableros registrados en la central de abastos de Querétaro

El funcionario precisó que la cifra de 300 trabajadores credencializados continuará en aumento conforme avance el registro. Además, adelantó que Federico de los Cobos, funcionario municipal, ofrecerá más detalles sobre la operación del programa.

Macías Olvera subrayó que se trata de un "trabajo en equipo" entre la administración municipal y los dirigentes del mercado, quienes participan activamente en el proceso de identificación de los cargadores.

El registro de diableros busca no solo mejorar la organización al interior de la central, sino también generar condiciones de mayor seguridad tanto para comerciantes como para los propios trabajadores de carga. Las autoridades municipales mantendrán el monitoreo del avance en las próximas semanas.

