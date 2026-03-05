PAN rechaza despenalización del aborto en Querétaro

PAN Querétaro ratifica defensa de la vida y exige debate sin polarización sobre aborto.

Diputada Juliana Quintanar del PAN en el Congreso de Querétaro fija postura contra la despenalización del aborto

Juliana Quintanar, diputada local del PAN, ratificó el rechazo de su bancada a despenalizar el aborto en Querétaro.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 05, 2026
Querétaro, 5 de marzo de 2026. — La fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local ratificó su rechazo a la despenalización del aborto en Querétaro, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a las legislaturas estatales a abordar el tema.

La diputada local Juliana Quintanar informó que la bancada albiazul defiende la vida desde la concepción y consideró que existen vías alternas para proteger los derechos de las mujeres sin recurrir a esa medida.

La discusión cobra relevancia luego de que la SCJN determinó que las entidades federativas deben tratar el asunto en sus congresos. Quintanar precisó que la sentencia ordena discutir la despenalización del aborto en Querétaro, pero no define el sentido del voto.

"Absoluta, total y firmemente en contra", así describió la postura de su bancada, al tiempo que aclaró que corresponde a la Legislatura estatal deliberar conforme a sus atribuciones constitucionales.

La panista explicó que su posición se sustenta en la defensa de la vida desde la concepción y aseguró que esto, a su juicio, no resulta incompatible con la protección de los derechos de las mujeres.

También advirtió que la despenalización podría generar vacíos legales respecto a terceros que provoquen la interrupción del embarazo sin consentimiento, un escenario que calificó como preocupante.

Sostuvo además que en la entidad no hay mujeres encarceladas por ese delito y citó cifras nacionales para argumentar que los casos registrados corresponden a circunstancias distintas.

En ese contexto, llamó a abrir un diálogo basado en la escucha, la tolerancia y el respeto, lejos de lo que consideró polarización innecesaria en torno al tema.

Alternativas de apoyo a mujeres impulsadas por el PAN en Querétaro

La diputada detalló que Acción Nacional ha promovido iniciativas para respaldar a mujeres embarazadas y madres estudiantes, así como propuestas para combatir la discriminación laboral por embarazo y maternidad.

"No buscamos criminalizar a la mujer; defendemos el respeto a la vida", externó Quintanar, quien enfatizó que el objetivo es generar condiciones reales de acompañamiento.

La legisladora reiteró que su partido continuará impulsando legislación que, a su consideración, proteja tanto la vida como la dignidad de las mujeres queretanas, y mantuvo abierta la disposición al diálogo dentro del Congreso de Querétaro sobre el tema.

