México, 5 de marzo de 2026. — La confianza del consumidor en México registró un leve repunte mensual en febrero de 2026 al ubicarse en 44.4 puntos, 0.3 por encima del dato de enero, aunque en términos anuales el indicador acumula una caída de 2.0 puntos respecto al mismo mes del año previo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México.

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) mide la percepción de los hogares sobre su situación económica personal y la del país, así como sus expectativas a 12 meses y la posibilidad de adquirir bienes duraderos.

Desde mediados de 2024, la tendencia-ciclo del indicador ha mostrado un descenso sostenido que lo mantiene en niveles inferiores a los observados entre 2023 y principios de 2024, cuando superó los 47 puntos.

De los cinco componentes que integran el ICC, tres mostraron alzas mensuales. La percepción sobre la situación económica actual del país creció 0.9 puntos para quedar en 39.9, al igual que la expectativa sobre la economía nacional a 12 meses, que también avanzó 0.9 puntos hasta 45.0.

La valoración de los hogares sobre su propia situación económica presente subió 0.3 puntos a 50.7.

En contraste, la expectativa de los miembros del hogar sobre su economía personal a futuro retrocedió 0.4 puntos y se colocó en 56.2. El componente relativo a la posibilidad de comprar bienes durables —muebles, electrodomésticos, televisores— permaneció sin cambio en 30.5 puntos, el nivel más bajo entre los cinco rubros.

Caída anual más pronunciada en expectativa económica del país

La comparación interanual revela deterioro en todos los componentes. El retroceso más profundo corresponde a la expectativa sobre la economía del país dentro de 12 meses, que perdió 4.7 puntos frente a febrero de 2025.

Le sigue la percepción sobre la situación económica actual del país, con una baja de 2.5 puntos, mientras que la expectativa personal de los hogares cedió 1.9 puntos.

Componente Feb 2026 Var. mensual Var. anual ICC general 44.4 0.3 -2.0 Situación actual del hogar 50.7 0.3 -0.9 Expectativa del hogar 56.2 -0.4 -1.9 Situación actual del país 39.9 0.9 -2.5 Expectativa del país 45.0 0.9 -4.7 Compra bienes durables 30.5 0.0 -0.3

Confianza del consumidor febrero 2026: componentes del ICC con cifras desestacionalizadas

Entre los indicadores complementarios de la ENCO, la posibilidad de ahorrar mostró el mayor avance mensual con 1.4 puntos, para alcanzar 40.3. También mejoró la expectativa sobre comportamiento de precios a 12 meses (+0.7) y la perspectiva de empleo (+0.5). Sin embargo, las posibilidades de salir de vacaciones cayeron 1.3 puntos a 37.1, y la intención de compra de automóvil bajó 0.4 puntos a 15.1.

La ENCO se aplica mensualmente en las 32 ciudades más importantes del país con una muestra de 2 mil 336 viviendas durante los primeros 20 días de cada mes. La próxima publicación del ICC, correspondiente a marzo, está programada para el 8 de abril de 2026.