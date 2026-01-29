Escuela primaria en Maravillas, Hidalgo, opera sin director desde hace meses

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Martin García Chavero
Hidalgo, 29 de enero de 2026. - La escuela primaria Narciso Mendoza en la localidad de Maravillas opera sin director desde hace meses, informó el supervisor escolar de la zona 36, Margarito Lagunas de Jesús.

El funcionario educativo reveló que ha gestionado reiteradamente ante las autoridades correspondientes la asignación de un director para el plantel, pero la respuesta permanece estancada.

"He estado gestionando el director de primaria. La respuesta que nos han dado es 'ya viene, ya viene, ya viene', pero nada más", señaló Lagunas de Jesús al explicar la problemática que afecta a la institución educativa.

El supervisor escolar indicó que la ausencia de director retrasa actividades administrativas y genera cargas adicionales de trabajo para el personal docente. Explicó que ante esta situación debe designar a un maestro de otro plantel para cubrir temporalmente las responsabilidades directivas en la escuela Narciso Mendoza.

"Tengo que ocupar un maestro de una escuela para que cuide el plantel, pero yo tengo otra responsabilidad", precisó el funcionario.

Margarito Lagunas enfatizó que la falta de personal directivo en la primaria afecta el funcionamiento normal del plantel educativo. El supervisor subrayó que esta carencia representa un obstáculo para la operación administrativa y la gestión de recursos en la escuela ubicada en Maravillas.

Sostuvo que la supervisión de varios planteles bajo su responsabilidad complica la atención permanente que requiere una institución sin director titular.

El funcionario educativo aseguró que continuará gestionando la asignación de un director para la escuela primaria Narciso Mendoza en Maravillas, Hidalgo. Lagunas de Jesús manifestó que las autoridades educativas deben atender con prontitud esta necesidad para garantizar el adecuado funcionamiento del plantel.

