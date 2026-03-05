Libramiento de San Juan del Río será vía de cuota alterna a la 57

Cabrera Valencia distingue proyecto estatal del tren México-Querétaro y anticipa que ambos transformarán la conectividad del municipio.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia confirma libramiento de San Juan del Río como vía de cuota alterna a la carretera 57

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, detalló el libramiento durante gira de supervisión de obras.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — San Juan del Río contará con un libramiento que funcionará como vía de cuota alterna a la carretera 57, el corredor vehicular más transitado de norte a sur en todo el país.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que se trata de un proyecto de carácter estatal, independiente del tren México-Querétaro, y que su desarrollo beneficiará tanto al tránsito local como al interurbano en el municipio considerado puerta del Bajío.

La carretera 57 enfrenta una saturación crónica en el tramo que cruza la región centro-bajío, por donde transita el grueso del tráfico vehicular de carga y pasajeros del país.

El libramiento de San Juan del Río se perfila como una respuesta directa a ese cuello de botella. Cabrera Valencia precisó que, al ser vía de cuota, ofrecerá condiciones de seguridad y fluidez superiores al paso actual por la zona urbana.

"Son dos cosas distintas", aclaró el presidente municipal al diferenciar el libramiento del tren México-Querétaro. Indicó que el primero depende del gobierno del estado y es "totalmente interno", mientras que el proyecto ferroviario es federal.

No proporcionó datos técnicos sobre el avance del libramiento, aunque aseguró que será "una vía alterna eficiente a la 57" para la conectividad en San Juan del Río.


La carretera 57 es el corredor vehicular más transitado del país en el eje norte-sur.

Tren México-Querétaro incluye estación en San Juan del Río

En el mismo encuentro, Cabrera Valencia reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por incluir a San Juan del Río en el trazo del tren México-Querétaro desde la presentación original del proyecto. La ruta contempla cinco estaciones: Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro, bajo responsabilidad de la SICT.

El alcalde admitió que aún no se instalan mesas de trabajo para el tramo correspondiente y que el principal desafío técnico se ubica entre el Arco Norte y la entrada al estado.

"Hago un reconocimiento de todo corazón a la presidenta de México porque tomó en cuenta a San Juan del Río desde el primer momento", señaló, aunque matizó que los avances concretos todavía están por definirse en coordinación con autoridades federales.

Con ambos proyectos en perspectiva —el libramiento estatal y la estación del tren federal—, San Juan del Río se posiciona como nodo estratégico de movilidad regional.

Cabrera Valencia insistió en que el crecimiento derivado de estas obras deberá ser ordenado para preservar la calidad de vida en el municipio.

