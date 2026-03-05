San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — San Juan del Río contará con un libramiento que funcionará como vía de cuota alterna a la carretera 57, el corredor vehicular más transitado de norte a sur en todo el país.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que se trata de un proyecto de carácter estatal, independiente del tren México-Querétaro, y que su desarrollo beneficiará tanto al tránsito local como al interurbano en el municipio considerado puerta del Bajío.
La carretera 57 enfrenta una saturación crónica en el tramo que cruza la región centro-bajío, por donde transita el grueso del tráfico vehicular de carga y pasajeros del país.
El libramiento de San Juan del Río se perfila como una respuesta directa a ese cuello de botella. Cabrera Valencia precisó que, al ser vía de cuota, ofrecerá condiciones de seguridad y fluidez superiores al paso actual por la zona urbana.
"Son dos cosas distintas", aclaró el presidente municipal al diferenciar el libramiento del tren México-Querétaro. Indicó que el primero depende del gobierno del estado y es "totalmente interno", mientras que el proyecto ferroviario es federal.
No proporcionó datos técnicos sobre el avance del libramiento, aunque aseguró que será "una vía alterna eficiente a la 57" para la conectividad en San Juan del Río.
La carretera 57 es el corredor vehicular más transitado del país en el eje norte-sur. Infografía Rotativo.
Tren México-Querétaro incluye estación en San Juan del Río
En el mismo encuentro, Cabrera Valencia reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por incluir a San Juan del Río en el trazo del tren México-Querétaro desde la presentación original del proyecto. La ruta contempla cinco estaciones: Huehuetoca, Tula, San Juan del Río, El Marqués y Querétaro, bajo responsabilidad de la SICT.
El alcalde admitió que aún no se instalan mesas de trabajo para el tramo correspondiente y que el principal desafío técnico se ubica entre el Arco Norte y la entrada al estado.
"Hago un reconocimiento de todo corazón a la presidenta de México porque tomó en cuenta a San Juan del Río desde el primer momento", señaló, aunque matizó que los avances concretos todavía están por definirse en coordinación con autoridades federales.
Con ambos proyectos en perspectiva —el libramiento estatal y la estación del tren federal—, San Juan del Río se posiciona como nodo estratégico de movilidad regional.
Cabrera Valencia insistió en que el crecimiento derivado de estas obras deberá ser ordenado para preservar la calidad de vida en el municipio.