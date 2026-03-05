Jalapa, Tabasco, 5 de marzo de 2026. —Un operativo contra La Barredora en Tabasco dejó el decomiso de 34 vehículos de lujo —entre ellos camionetas Raptor, unidades Razer, cuatrimotos y remolques—, cinco inmuebles, armas de fuego y narcóticos en el municipio de Jalapa.
Durante la intervención, dos mujeres presuntamente vinculadas al grupo delictivo fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
La Barredora opera en la zona bajo el mando de integrantes identificados con los alias "Monster", "Mayo" y "Lic. Tomás", según la carpeta de investigación que dio origen a la orden de cateo ejecutada por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT).
La Fiscalía General de Tabasco precisó que los cinco predios intervenidos estaban directamente vinculados a miembros de la organización.
Las detenidas fueron identificadas como Ana Luisa "N", de 47 años, y Ana Karen "N", de 27, quienes permanecen bajo custodia mientras las autoridades definen su situación legal. Ambas se encontraban en los inmuebles al momento del cateo.
Armas y narcóticos asegurados en Jalapa, Tabasco
En la inspección de los predios, agentes de la FIRT localizaron una pistola marca Taurus calibre .22 con cargadores abastecidos, un revólver del mismo calibre con cartuchos útiles y municiones de 9 milímetros. También hallaron narcóticos almacenados en una caja de cartón, así como accesorios para su consumo.
Todos los indicios quedaron a disposición de las áreas periciales competentes, informó la Fiscalía estatal.
El gobernador Javier May Rodríguez confirmó la acción a través de sus redes sociales y atribuyó los resultados a la coordinación entre corporaciones estatales y federales integradas en la FIRT.
"Se aseguraron inmuebles, armamento, narcóticos y más de 30 vehículos", señaló el mandatario sin detallar cifras adicionales.
La dependencia explicó que el operativo en Jalapa forma parte de una estrategia conjunta entre los tres niveles de gobierno orientada a desarticular estructuras delictivas que afectan la seguridad de los habitantes de la región.
La Fiscalía adelantó que las líneas de investigación derivadas del cateo podrían conducir a nuevas diligencias en las próximas semanas.