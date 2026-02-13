Zacatecas, 13 de febrero de 2026.- Un grupo armado emboscó con granadas y armas de grueso calibre a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad de Tayahua, municipio de Villanueva.
El ataque armado contra policías en Villanueva, Zacatecas, ocurrió alrededor de las 18:00 horas del jueves 12 de febrero, cerca del rancho El Soyate, propiedad de la familia del cantante Pepe Aguilar. Las autoridades estatales confirmaron que no hubo bajas entre los uniformados y que cuatro personas fueron detenidas.
La agresión generó versiones iniciales que señalaban al cantante como víctima directa del ataque. Sin embargo, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, aclaró en un video difundido en redes sociales que la emboscada fue dirigida contra la unidad policial, no contra integrantes de la familia Aguilar. Los agentes de la FRIZ, grupo elite de la Policía Estatal, repelieron la agresión y solicitaron refuerzos de inmediato.
Tras el enfrentamiento, corporaciones federales y estatales desplegaron un operativo conjunto con patrullajes terrestres y sobrevuelos de un helicóptero Black Hawk. Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Justicia del Estado para reforzar la seguridad y localizar al resto de los agresores.
Pepe Aguilar desmiente ataque directo desde Ciudad de México
El cantante emitió un comunicado donde precisó que se encontraba en la Ciudad de México al momento de los hechos. "Mi familia está bien", señaló Pepe Aguilar, quien reconoció que en la zona cercana a su propiedad y al rancho de su hija Ángela Aguilar se desarrollaba el operativo de seguridad confirmado por el Gobierno estatal.
Aguilar también se refirió al contexto de violencia en la entidad y expresó su deseo de que regrese la paz a Zacatecas. El propio Reyes Mugüerza respaldó la versión del cantante y compartió su comunicado para desmentir las especulaciones que circularon en redes sociales y medios de espectáculos.
Según fuentes de seguridad consultadas por la revista Proceso, los civiles armados habrían utilizado al menos dos granadas de fragmentación además de armas de grueso calibre durante la emboscada. Los policías estatales fungían como escoltas asignados a la familia Aguilar cuando se produjo el ataque en el tramo carretero que conecta Tayahua con el municipio de Tabasco.
El municipio de Villanueva atraviesa una crisis de violencia: en las 48 horas previas al ataque se registraron siete homicidios en dos hechos distintos en la demarcación. Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar circular por la carretera federal 54 mientras el operativo terrestre y aéreo continuara en curso. Se espera que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad amplíe la información sobre los cuatro detenidos y el posible vínculo con grupos del crimen organizado que operan en la región.