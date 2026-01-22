Zacatecas, 22 de enero de 2026. - Una camioneta de tres toneladas se incendió en el kilómetro 043+050 de la carretera Zacatecas-Durango, lo que obligó a la Guardia Nacional a cerrar totalmente la circulación con dirección a Zacatecas.
El vehículo tipo camioneta de tres toneladas, quedó consumido por las llamas, presuntamente derivado de una falla eléctrica en el sistema eléctrico, mientras servicios de emergencia trabajaban en sofocar el incendio. Automovilistas que circulaban por la zona reportaron que el conductor logró orillarse cuando detectó el fuego y no se registraron lesionados.
El incidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta detectó humo proveniente de la parte eléctrica del motor. Según reportes de automovilistas en el lugar, el operador se orilló de inmediato en el acotamiento e intentó apagar las llamas por sus propios medios.
Sin embargo, el fuego se propagó rápidamente consumiendo la totalidad del vehículo antes de que llegaran los servicios de emergencia.
La Guardia Nacional Carreteras informó mediante sus redes sociales sobre el cierre total de circulación. "Tome precauciones en Zacatecas se registra cierre total de circulación por vehículo incendiado cerca del km 043+050, de la carretera Zacatecas-Durango, con dirección a Zacatecas", indicó la corporación federal.
Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para realizar las maniobras de sofocación del incendio. Los trabajos se extendieron mientras las autoridades aseguraban el perímetro y retiraban los restos del vehículo calcinado de la carpeta asfáltica, informaron testigos presenciales.
Las autoridades federales solicitaron a los conductores atender las indicaciones viales y buscar rutas alternas en tanto se restablecía la circulación.
La Guardia Nacional no especificó el tiempo estimado para la reapertura de la vialidad, por lo que conductores con destino a Zacatecas enfrentaron demoras considerables.
Este tipo de incidentes por fallas mecánicas representan un riesgo constante en las carreteras federales del país. Las altas temperaturas en los sistemas eléctricos de vehículos de carga pueden generar cortocircuitos que derivan en incendios, especialmente en unidades con mayor antigüedad o mantenimiento deficiente.