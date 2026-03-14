San Juan del Río, 14 de marzo de 2026.— Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes tras resistirse a un asalto en el estacionamiento de la plaza comercial contigua a la caseta de Palmillas, sobre la autopista México-Querétaro.

La víctima salía de una tienda de conveniencia cuando un sujeto armado lo interceptó, le exigió sus pertenencias y dinero en efectivo, y al encontrar resistencia disparó en su contra. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con reportes preliminares de la Guardia Nacional división carreteras, la víctima habría realizado un retiro de efectivo dentro del establecimiento antes de salir al estacionamiento. El agresor aparentemente lo observó y lo esperó afuera para abordarlo con arma de fuego.

Tras el disparo, el atacante se dio a la fuga con las pertenencias del hombre y su paradero permanece desconocido. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Querétaro no ha emitido postura sobre posibles líneas de investigación ni detenidos.

Una intensa movilización de elementos de los tres niveles de gobierno se desplegó en la zona. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano acordonaron y resguardaron el perímetro del estacionamiento donde ocurrió la agresión.

La Fiscalía envió personal de servicios periciales y policías de investigación para realizar las diligencias forenses, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios. La identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.

Palmillas, zona con historial de violencia armada en la México-Querétaro

El homicidio de este viernes se suma a un patrón de hechos violentos con arma de fuego en la zona de Palmillas que se extiende al menos desde 2019. En septiembre de ese año, un hombre fue asesinado a disparos en una gasolinera en construcción de la misma comunidad; el responsable recibió una condena de 23 años y medio de prisión por parte de la Fiscalía de Querétaro en febrero de 2025. Un mes antes, en mayo de 2019, otra persona de 35 años fue rafagueada frente a la zona de restaurantes junto a la gasolinera del kilómetro 147 de la autopista sin que los agresores sustrajeron pertenencia alguna.

En agosto de 2020, cuatro trabajadores de seguridad física de Pemex fueron emboscados y ejecutados en la carretera Palmillas-Portezuelo, a la altura de la comunidad de Cazadero, en un hecho vinculado a la vigilancia de ductos de la paraestatal. Meses después, en diciembre de ese año, un comando en camionetas blindadas persiguió y mató a tres personas a la altura del kilómetro 149, antes de la caseta, en un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros.

En septiembre de 2025, dos hombres fueron ejecutados con signos de tortura en las inmediaciones de la localidad y un tercero resultó herido de gravedad, según reportó este medio. También este mes, apenas ocho días antes del homicidio en Palmillas, un joven de 24 años fue asesinado a balazos durante un asalto tras un retiro bancario en Plaza Agua Rica, en el centro de San Juan del Río; el operativo de búsqueda se extendió precisamente hasta la caseta de Palmillas sin resultados.