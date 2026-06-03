Medio Maratón saldrá a las cinco de la mañana en la Feria San Juan del Río 2026

San Juan del Río, 3 de junio de 2026.--- El Medio Maratón San Juan del Río 2026 saldrá a las cinco de la mañana del sábado 20 de junio desde Plaza Independencia con tres distancias simultáneas: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó este lunes la calendarización deportiva, que conserva el formato del serial Querétaro Maratón y proyecta participación de aproximadamente mil quinientos corredores en su segunda jornada dentro del programa ferial.

El director del deporte municipal organiza la prueba junto con la Dirección de Deportes del Estado de Querétaro (INDEREQ), bajo el modelo que en 2025 reunió a casi mil corredores sanjuanenses.

La carrera permanece como antesala del Maratón Querétaro de octubre y opera como serial estatal compartido con otros municipios. Las inscripciones se realizan en la plataforma aqsports.com.mx con cuotas que en ediciones recientes han oscilado entre 200 y 350 pesos según la distancia.

El recorrido de 21 kilómetros sale del centro histórico, atraviesa la zona urbana hacia el norte y devuelve a los corredores hasta las inmediaciones del Centro Expositor sobre la carretera 120 San Juan del Río-Xilitla.

La ruta de 10 kilómetros se queda en el primer cuadro y avenidas inmediatas, mientras que la de 5 kilómetros desplaza a los participantes por calles del centro hacia avenida Constituyentes.

Los tres trayectos arrancan simultáneamente desde Plaza Independencia con cronometraje electrónico y abastecimientos cada cinco kilómetros.

Categorías y distancias del Medio Maratón Feria San Juan del Río 2026

Distancia Recorrido Categoría 21 kilómetros Centro Histórico a Centro Expositor por carretera 120 Libre varonil y femenil, Mejor Sanjuanense 10 kilómetros Primer cuadro y avenidas centrales Libre varonil y femenil, Mejor Sanjuanense 5 kilómetros Centro Histórico a Avenida Constituyentes Libre varonil y femenil

Fuente: Dirección del Deporte Municipal de San Juan del Río.

¿Cuánto cuesta inscribirse al Medio Maratón San Juan del Río 2026?

La cuota de inscripción y la fecha límite serán publicadas en los próximos días en el portal aqsports.com.mx y en las redes sociales de la Dirección del Deporte Municipal.

La playera oficial y la medalla del corredor están incluidas en la inscripción, según el formato conservado de ediciones previas. El cupo se asigna por orden de llegada hasta agotar disponibilidad, con prioridad para residentes del municipio en la categoría Mejor Sanjuanense.

El operativo logístico incluye despliegue de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales que coordina la limpieza del centro histórico entre el fin del concierto del 19 de junio y el arranque del maratón a las cinco de la mañana del día siguiente, ventana de aproximadamente siete horas.

La carrera se desarrolla un día después del concierto de apertura de Yuri en el Jardín Independencia y en la antesala del desfile de la Flor más Bella del Campo del 21 de junio.

La prueba forma parte del programa deportivo de la Feria San Juan del Río 2026, que también incluye dos charreadas tradicionales en el Lienzo Salvador Gómez Centeno, ruta de cuatrimotos San Juanazo el 27 de junio y rodada biker La Paloma para cerrar la fiesta el 28.

El conjunto deportivo proyecta movilizar alrededor de 12 mil personas relacionadas con la actividad atlética en distintos formatos.