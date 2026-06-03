San Juanazo proyecta quinientos cuatrimotos en ruta por San Juan del Río el 27 de junio

El recorrido todoterreno tomará calles del centro histórico el sábado 27 de junio

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La Ruta San Juanazo 2026 proyecta convocar quinientos cuatrimotos durante la Feria San Juan del Río el 27 de junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 desunió de 2026.--- Quinientos cuatrimotos integrarán la Ruta San Juanazo 2026 el sábado 27 de junio, con un recorrido que tomará calles del centro histórico sanjuanense y se extenderá hacia tramos rurales del municipio.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó este lunes la convocatoria del evento todoterreno, que llega a su tercera edición consecutiva dentro del programa de la Feria San Juan del Río 2026.

La ruta combina circulación urbana en el primer cuadro con secciones off-road en caminos vecinales de comunidades del entorno. La salida está prevista por la mañana desde un punto del centro histórico, todavía por confirmar, con paradas técnicas a lo largo del recorrido para descanso de los pilotos y revisión mecánica de los vehículos. El municipio coordinará un dispositivo vial para cierre temporal de calles y operación segura de la caravana.

San Juanazo se posiciona como segundo evento motorizado del calendario ferial, en complemento con la rodada biker La Paloma del domingo 28 de junio.

Cuatrimotos San Juanazo Ruta Feria San Juan del R\u00edo 2026 quinientos veh\u00edculos tercera edici\u00f3n El recorrido combina circulación urbana del centro histórico con tramos off-road en comunidades del municipio. rotativo.com.mx

Las dos pruebas concentran al motociclismo recreativo en el cierre del fin de semana final de la fiesta patronal, junto con la segunda función de Cuernos Chuecos en la Plaza de Toros y la última charreada del Lienzo Salvador Gómez Centeno de ese mismo día.

¿Cómo inscribirse a la Ruta de Cuatrimotos San Juanazo 2026?

La inscripción se realizará a través de la organización del evento en las próximas semanas, según anunció el municipio durante la rueda de prensa.

La cuota, el punto exacto de salida y el cierre de registros se difundirán por redes sociales oficiales del gobierno municipal y de la Dirección del Deporte.

Los participantes deben contar con cuatrimoto en condiciones mecánicas adecuadas, casco certificado y documentación vigente para circulación.

El operativo de seguridad del periodo ferial cubre los doce días del 18 al 30 de junio con coordinación de cinco corporaciones, incluido el día de la ruta. La caravana de cuatrimotos opera bajo lineamientos de tránsito municipal y con apoyo permanente de Protección Civil para atención prehospitalaria en ruta.

La Ruta San Juanazo amplifica el rango deportivo y motorizado del calendario ferial, que también incluye la Cabalgata de la Amistad del 18 de junio, el Medio Maratón del 20 y los actos charros. El cierre del 28 de junio sumará la rodada biker La Paloma, que en ediciones recientes ha congregado más de mil motocicletas en una sola jornada.

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