San Juanazo proyecta quinientos cuatrimotos en ruta por San Juan del Río el 27 de junio

San Juan del Río, 3 desunió de 2026.--- Quinientos cuatrimotos integrarán la Ruta San Juanazo 2026 el sábado 27 de junio, con un recorrido que tomará calles del centro histórico sanjuanense y se extenderá hacia tramos rurales del municipio.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó este lunes la convocatoria del evento todoterreno, que llega a su tercera edición consecutiva dentro del programa de la Feria San Juan del Río 2026.
La ruta combina circulación urbana en el primer cuadro con secciones off-road en caminos vecinales de comunidades del entorno. La salida está prevista por la mañana desde un punto del centro histórico, todavía por confirmar, con paradas técnicas a lo largo del recorrido para descanso de los pilotos y revisión mecánica de los vehículos. El municipio coordinará un dispositivo vial para cierre temporal de calles y operación segura de la caravana.
San Juanazo se posiciona como segundo evento motorizado del calendario ferial, en complemento con la rodada biker La Paloma del domingo 28 de junio.
El recorrido combina circulación urbana del centro histórico con tramos off-road en comunidades del municipio. rotativo.com.mxLas dos pruebas concentran al motociclismo recreativo en el cierre del fin de semana final de la fiesta patronal, junto con la segunda función de Cuernos Chuecos en la Plaza de Toros y la última charreada del Lienzo Salvador Gómez Centeno de ese mismo día.
¿Cómo inscribirse a la Ruta de Cuatrimotos San Juanazo 2026?
La inscripción se realizará a través de la organización del evento en las próximas semanas, según anunció el municipio durante la rueda de prensa.
La cuota, el punto exacto de salida y el cierre de registros se difundirán por redes sociales oficiales del gobierno municipal y de la Dirección del Deporte.
Los participantes deben contar con cuatrimoto en condiciones mecánicas adecuadas, casco certificado y documentación vigente para circulación.
El operativo de seguridad del periodo ferial cubre los doce días del 18 al 30 de junio con coordinación de cinco corporaciones, incluido el día de la ruta. La caravana de cuatrimotos opera bajo lineamientos de tránsito municipal y con apoyo permanente de Protección Civil para atención prehospitalaria en ruta.
La Ruta San Juanazo amplifica el rango deportivo y motorizado del calendario ferial, que también incluye la Cabalgata de la Amistad del 18 de junio, el Medio Maratón del 20 y los actos charros. El cierre del 28 de junio sumará la rodada biker La Paloma, que en ediciones recientes ha congregado más de mil motocicletas en una sola jornada.