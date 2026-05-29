Desplegarán cinco corporaciones para resguardar la Feria San Juan del Río 2026

El operativo conserva alcoholímetro y suma filtros estratégicos al recinto ferial sanjuanense.

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Cinco corporaciones desplegarán operativo conjunto durante los doce días de la Feria San Juan del Río 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- Cinco corporaciones desplegarán un operativo conjunto de seguridad durante los doce días de la Feria San Juan del Río 2026, con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal coordinando a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y corporaciones municipales vecinas.

El comandante de tránsito, en representación del secretario Miguel Ángel Saldaña, confirmó que el operativo alcoholímetro operará de forma continua durante todos los fines de semana del periodo ferial.

"Vamos a continuar trabajando los fines de semana con estos operativos de alcoholímetro, sobre todo a las inmediaciones del recinto ferial y demás arterias que convergen al punto", planteó el comandante durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

El esquema operativo replica el modelo que la SSPM aplicó durante el Festival de la Alegría 2025, con apoyo permanente del Ejército y la Guardia Nacional.

Los filtros se colocarán de manera estratégica para evitar congestión vehicular sin renunciar al control, según precisó el comandante ante una pregunta sobre el cierre del centro expositor. La 95 Compañía de Infantería, con sede en San Juan del Río, y el 7o. Regimiento Mecanizado integrarán el respaldo militar, sumados a la 17 Zona Militar del Ejército Mexicano.

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La cooperación con corporaciones municipales vecinas amplía el rango operativo más allá del perímetro del recinto.

¿Habrá puestos de revisión vehicular en accesos al recinto ferial?

Los filtros operarán de manera estratégica, no en puntos fijos visibles, según confirmó el comandante Vertiz durante la rueda de prensa. La SSPM mantiene la política de tolerancia cero al consumo de alcohol al volante que el alcalde Roberto Cabrera Valencia ha defendido en operativos previos.

El recinto ferial dispondrá de 2 mil 800 espacios de estacionamiento confirmados y el municipio gestiona 1 mil 500 cajones adicionales para reducir la presión vehicular sobre las arterias circundantes.

El operativo se inserta en el marco normativo aprobado por el cabildo sanjuanense, que incluye multas de hasta 1.17 millones de pesos por apología del delito en presentaciones públicas durante el periodo ferial.

El gobierno municipal exhortó al público asistente a designar conductor sobrio, recurrir a plataformas de transporte digital o utilizar el servicio de taxis y rutas de transporte público que el ayuntamiento ampliará para los días de mayor afluencia.

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