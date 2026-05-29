San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- Cinco corporaciones desplegarán un operativo conjunto de seguridad durante los doce días de la Feria San Juan del Río 2026, con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal coordinando a la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y corporaciones municipales vecinas.
El comandante de tránsito, en representación del secretario Miguel Ángel Saldaña, confirmó que el operativo alcoholímetro operará de forma continua durante todos los fines de semana del periodo ferial.
"Vamos a continuar trabajando los fines de semana con estos operativos de alcoholímetro, sobre todo a las inmediaciones del recinto ferial y demás arterias que convergen al punto", planteó el comandante durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.
El esquema operativo replica el modelo que la SSPM aplicó durante el Festival de la Alegría 2025, con apoyo permanente del Ejército y la Guardia Nacional.
Los filtros se colocarán de manera estratégica para evitar congestión vehicular sin renunciar al control, según precisó el comandante ante una pregunta sobre el cierre del centro expositor. La 95 Compañía de Infantería, con sede en San Juan del Río, y el 7o. Regimiento Mecanizado integrarán el respaldo militar, sumados a la 17 Zona Militar del Ejército Mexicano.
Cinco corporaciones desplegarán operativo conjunto durante los doce días de la Feria San Juan del Río 2026.
La cooperación con corporaciones municipales vecinas amplía el rango operativo más allá del perímetro del recinto.
¿Habrá puestos de revisión vehicular en accesos al recinto ferial?
Los filtros operarán de manera estratégica, no en puntos fijos visibles, según confirmó el comandante Vertiz durante la rueda de prensa. La SSPM mantiene la política de tolerancia cero al consumo de alcohol al volante que el alcalde Roberto Cabrera Valencia ha defendido en operativos previos.
El recinto ferial dispondrá de 2 mil 800 espacios de estacionamiento confirmados y el municipio gestiona 1 mil 500 cajones adicionales para reducir la presión vehicular sobre las arterias circundantes.
El operativo se inserta en el marco normativo aprobado por el cabildo sanjuanense, que incluye multas de hasta 1.17 millones de pesos por apología del delito en presentaciones públicas durante el periodo ferial.
El gobierno municipal exhortó al público asistente a designar conductor sobrio, recurrir a plataformas de transporte digital o utilizar el servicio de taxis y rutas de transporte público que el ayuntamiento ampliará para los días de mayor afluencia.