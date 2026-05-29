Querétaro suma al Club Dragones a la Liga de Voleibol Profesional

El equipo competirá en ramas varonil y femenil a partir de octubre y abrirá ocho academias por delegación para formar nuevos talentos.

Felifer Macías y representantes del Club Dragones durante la firma del convenio de incorporación a la Liga de Voleibol Profesional.

El presidente municipal Felifer Macías encabezó la firma que incorpora al Club Dragones a la Liga de Voleibol Profesional de México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de mayo de 2026.— El Club Dragones de Querétaro se incorporó a la Liga de Voleibol Profesional de México, tras la firma de un convenio encabezado por el presidente municipal, Felifer Macías, con el que la capital queretana tendrá representación en ramas varonil y femenil a partir de octubre.

El acuerdo busca abrir un camino para que jóvenes formados en academias públicas lleguen a un plantel de alto rendimiento. El alcalde enmarcó el proyecto en su meta de convertir al municipio en el de mayor cultura deportiva del país.

"Es un honor, que hoy hagamos equipo, iniciativa privada, sociedad civil organizada, universidades y el gobierno", señaló Macías, quien planteó el deporte como un fenómeno social capaz de fomentar valores, disciplina y trabajo en equipo entre niñas, niños y jóvenes.

Felifer Mac\u00edas y representantes del Club Dragones durante la firma del convenio de incorporaci\u00f3n a la Liga de Voleibol Profesional. rotativo.com.mx

Una liga avalada por la FIVB

La Liga de Voleibol Profesional de México, presidida por Jesús Perales Navarro y respaldada por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), celebró su primera temporada femenil en 2026 con seis equipos y un plan de expansión hacia los 16 conjuntos en los próximos años. La incorporación de Querétaro suma una nueva plaza a ese circuito en crecimiento.

Perales agradeció el respaldo del ayuntamiento para sumar a la capital al proyecto, junto con Carlos Hernández Olivera, presidente y representante de los propietarios del Club Dragones de Querétaro.

El Foro Querétaro, en diseño

El gobierno municipal proyecta el nuevo Foro Querétaro como futura sede del equipo. El recinto se encuentra en etapa de diseño y, según adelantó el alcalde, será un espacio especializado en deporte y entretenimiento con capacidad para 10 mil personas.

"Y ahí estaremos a partir del mes de octubre, acompañando a nuestros Dragones de Querétaro", afirmó Macías. Confiado en el arranque del plantel, agregó: "estoy seguro que vamos a ser campeones en la primera temporada". La obra se sumaría a la apuesta municipal por la infraestructura deportiva impulsada en distintos puntos de la ciudad, incluida la reciente rehabilitación de canchas en espacios públicos.


Felifer Mac\u00edas y representantes del Club Dragones durante la firma del convenio de incorporaci\u00f3n a la Liga de Voleibol Profesional. rotativo.com.mx

Academias en cada delegación

El plan contempla la creación de ocho academias en cada una de las delegaciones del municipio, con distintas categorías por edad y entrenadores especializados. La estrategia se articula con las academias municipales gratuitas que ya operan en la capital.

Además de la competencia profesional, el club desarrollará visitas a centros escolares, conferencias motivacionales y clínicas para impulsar el voleibol en la sociedad queretana.

El objetivo de fondo, planteó el ayuntamiento, es que las canchas comunitarias funcionen como semillero: que un niño que hoy entrena en una academia de delegación pueda, mañana, vestir la camiseta del equipo que representa a Querétaro en el voleibol nacional.

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