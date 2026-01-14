Querétaro construye unidad deportiva UAQ con inversión de 25 mdp

La obra en Campus Aeropuerto presenta 47% de avance y contempla canchas de flag fútbol, fútbol 7 y pádel con apertura prevista para febrero de 2026.

Construcción de Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto en Querétaro con inversión de 25 millones de pesos.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante supervisión de obras de la Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto.

Querétaro, 14 de enero de 2026. — El gobierno municipal de Querétaro construye la nueva Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Campus Aeropuerto con una inversión de 25 millones de pesos.

El espacio beneficiará a la comunidad estudiantil y estará abierto para toda la ciudadanía de Querétaro, informó el presidente municipal Felifer Macías.

La obra se desarrolla en un predio de aproximadamente 84 mil metros cuadrados y presenta un avance del 47 por ciento.

Los trabajos iniciaron el 29 de octubre de 2025 y se prevé su conclusión el 3 de febrero de 2026, explicó el gobierno municipal.

"Estamos invirtiendo el dinero de obra pública en pura obra social, en las obras que a ti te son útiles, que tú necesitas y que mejoran la calidad de vida de la gente", aseguró el alcalde queretano durante la supervisión de los trabajos.

La unidad deportiva responde a una demanda de infraestructura deportiva en la zona oriente de Querétaro, particularmente para disciplinas como el flag fútbol. La primera etapa contempla dos canchas especializadas para esta actividad, además de una cancha de fútbol 7 y dos canchas de pádel.

El espacio ampliará las opciones para la práctica deportiva y la convivencia familiar en el municipio. Las autoridades destacaron que el proyecto forma parte de la inversión en infraestructura social y deportiva que impulsa el desarrollo comunitario.

