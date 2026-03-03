San Juan del Río, 3 de marzo de 2026. — El padrón catastral de San Juan del Río rebasó las 107 mil claves activas al inicio de 2026, con 107,115 predios registrados que reflejan el ritmo acelerado de crecimiento de una ciudad que cada año suma entre mil 500 y 2 mil propiedades nuevas.

El director de ingresos municipales, Jepthé García Morales, confirmó que la cifra representa un incremento de 7% respecto al ejercicio anterior, alimentado por la llegada de fraccionamientos habitacionales y la actividad inmobiliaria comercial e industrial.

Cada nueva clave catastral implica demanda adicional de servicios públicos: agua potable, recolección de residuos, alumbrado, seguridad y vialidades.

El propio alcalde Roberto Cabrera Valencia ha reconocido que durante casi cuatro décadas el municipio creció de forma desordenada, lo que generó rezagos en infraestructura urbana que la administración actual busca revertir con inversión en obra pública.

García Morales precisó que el crecimiento del padrón también fortalece la base recaudatoria. En el primer bimestre de 2026, 72 mil claves ya cubrieron el impuesto predial, frente a 65 mil a 67 mil del mismo periodo en 2025.

"La gente ha aprovechado las campañas de descuentos para ponerse al corriente", explicó sobre la respuesta ciudadana que permitió superar en más de 5 mil contribuyentes las cifras del año anterior.

Expansión inmobiliaria impulsa crecimiento urbano en San Juan del Río

El dinamismo inmobiliario es el principal factor detrás del incremento catastral. Cabrera Valencia ha señalado que el municipio tiene más de 9 mil viviendas en trámite, además de nuevas plazas comerciales, naves industriales y proyectos educativos y de salud que se han instalado en los últimos años. "San Juan del Río se vende solo.

El crecimiento acelerado de San Juan del Río genera mayor demanda de agua, seguridad, vialidades y servicios públicos. rotativo.com.mx

Es un buen lugar para invertir", declaró el edil en meses previos al referirse a la atracción de capital.

Sin embargo, esa expansión conlleva retos. Los ingresos propios del municipio —proyectados en 685 millones 550 mil pesos para 2026 dentro de una Ley de Ingresos de mil 895 millones— deben financiar la infraestructura que exige una ciudad en constante crecimiento.

El predial y el traslado de dominio son las dos fuentes principales de captación propia, complementadas por licencias, refrendos y uso de piso.

En materia de licencias, el padrón municipal supera los 8 mil registros activos: 5,500 de giros comerciales de riesgo bajo y medio, más 2,500 vinculados a la venta de bebidas alcohólicas.

García Morales reportó que 60% de las licencias comerciales y entre 40 y 50% de las de alcohol ya completaron su refrendo, con plazo vigente hasta el 31 de marzo para acceder al beneficio fiscal.

¿Cómo financia San Juan del Río los servicios que demanda su crecimiento?

La Ley de Ingresos 2026 no contempla aumento en ningún impuesto ni contribución municipal. "Mantenemos lo que cobramos en 2025", confirmó Cabrera Valencia al presentar el paquete fiscal ante el Cabildo.

El secretario de Finanzas, Fernando Damián Oceguera, ha señalado que los ingresos propios han crecido históricamente hasta representar cerca del 40% del presupuesto total, cuando antes apenas alcanzaban 30%.

García Morales indicó que esos recursos se destinan a mejoramiento de calles y vialidades, equipamiento urbano y servicios públicos.

El reto para el municipio es que el crecimiento catastral —y la recaudación que genera— avance al mismo paso que la demanda de infraestructura de una ciudad que no deja de expandirse.