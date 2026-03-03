Querétaro — 3 de marzo de 2026. —El paso de peatones en la zona intervenida por la obra del tren México-Querétaro registró un incremento de 10%, al pasar de 1,560 a 1,720 personas en hora de máxima demanda, informó la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro. El aforo vehicular también creció 4.4%, mientras que el ciclista aumentó 7.1% en el mismo tramo, que actualmente opera al 50% de su capacidad.
El operativo vial desplegado desde el inicio de las obras en la zona de El Cerrito, sobre Prolongación Corregidora norte, se mantiene con cerca de 90 servidores públicos distribuidos en dos turnos. Auxiliares de movilidad, bandereros, elementos de Guardia Vial y personal de la Agencia de Movilidad participan en el dispositivo por instrucción del presidente municipal y del gobernador, precisó el secretario Pedro Angeles.
En cuanto al aforo vehicular, la cifra pasó de 1,150 a 1,200 vehículos en hora pico, lo que representa un alza de 4.4%. El flujo de ciclistas creció de 28 a 30 usuarios en el mismo horario, equivalente a un aumento de 7.1%. El funcionario detalló que la vialidad intervenida trabaja a la mitad de su capacidad total.
Tiempo de traslado aumenta 9.8% en zona de obra del tren en Querétaro
El tiempo promedio de recorrido entre Plaza del Parque y Avenida Universidad —trayecto de referencia para medir el impacto del operativo— pasó de 3 minutos con 44 segundos a 4 minutos con 6 segundos, lo que significa un incremento de 9.8%. Angeles señaló que la medición se realiza en ambos sentidos del tramo.
Durante marzo se han registrado tres percances viales por alcance en la zona, los cuales fueron atendidos de inmediato. Los conductores involucrados contactaron a sus aseguradoras y el trámite continuó a través de Guardia Vial, indicó el secretario.
Respecto a la coordinación con planteles educativos cercanos, la dependencia mantiene comunicación con la Secretaría de Educación y da seguimiento diario a dos escuelas: la Secundaria Técnica 2, ubicada sobre Corregidora, y el Colegio Holandés. En este último caso, las autoridades trabajan en la reubicación de la bahía de ascenso y descenso, mientras que en la técnica se monitorean los horarios de mayor afluencia para evitar la invasión de la ciclovía por vehículos particulares.
Las sanciones por obstrucción de carriles ciclistas y banquetas corresponden a Guardia Vial, cuyos elementos realizan recorridos permanentes entre Avenida Universidad y Plaza del Parque, con revisión constante de semáforos y cruces en la zona de Patinerama.