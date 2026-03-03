Aumenta 10% aforo peatonal en zona de obra del tren en Querétaro

Secretaría de Movilidad reporta incrementos en aforo vehicular, ciclista y peatonal en el tramo intervenido.

Operativo de movilidad en zona de obra del tren en Querétaro con auxiliares viales y bandereros sobre Corregidora norte

El aforo peatonal creció 10% en hora de máxima demanda en la zona donde se construye el tren México-Querétaro.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro — 3 de marzo de 2026. —El paso de peatones en la zona intervenida por la obra del tren México-Querétaro registró un incremento de 10%, al pasar de 1,560 a 1,720 personas en hora de máxima demanda, informó la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro. El aforo vehicular también creció 4.4%, mientras que el ciclista aumentó 7.1% en el mismo tramo, que actualmente opera al 50% de su capacidad.

El operativo vial desplegado desde el inicio de las obras en la zona de El Cerrito, sobre Prolongación Corregidora norte, se mantiene con cerca de 90 servidores públicos distribuidos en dos turnos. Auxiliares de movilidad, bandereros, elementos de Guardia Vial y personal de la Agencia de Movilidad participan en el dispositivo por instrucción del presidente municipal y del gobernador, precisó el secretario Pedro Angeles.

En cuanto al aforo vehicular, la cifra pasó de 1,150 a 1,200 vehículos en hora pico, lo que representa un alza de 4.4%. El flujo de ciclistas creció de 28 a 30 usuarios en el mismo horario, equivalente a un aumento de 7.1%. El funcionario detalló que la vialidad intervenida trabaja a la mitad de su capacidad total.

Tiempo de traslado aumenta 9.8% en zona de obra del tren en Querétaro

El tiempo promedio de recorrido entre Plaza del Parque y Avenida Universidad —trayecto de referencia para medir el impacto del operativo— pasó de 3 minutos con 44 segundos a 4 minutos con 6 segundos, lo que significa un incremento de 9.8%. Angeles señaló que la medición se realiza en ambos sentidos del tramo.

Durante marzo se han registrado tres percances viales por alcance en la zona, los cuales fueron atendidos de inmediato. Los conductores involucrados contactaron a sus aseguradoras y el trámite continuó a través de Guardia Vial, indicó el secretario.

Respecto a la coordinación con planteles educativos cercanos, la dependencia mantiene comunicación con la Secretaría de Educación y da seguimiento diario a dos escuelas: la Secundaria Técnica 2, ubicada sobre Corregidora, y el Colegio Holandés. En este último caso, las autoridades trabajan en la reubicación de la bahía de ascenso y descenso, mientras que en la técnica se monitorean los horarios de mayor afluencia para evitar la invasión de la ciclovía por vehículos particulares.

Las sanciones por obstrucción de carriles ciclistas y banquetas corresponden a Guardia Vial, cuyos elementos realizan recorridos permanentes entre Avenida Universidad y Plaza del Parque, con revisión constante de semáforos y cruces en la zona de Patinerama.

