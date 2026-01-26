Querétaro, 25 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la localización de tres adolescentes desaparecidas identificadas como Citlali Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa, quienes fueron encontradas en buen estado de salud en el municipio de San José de Iturbide, Guanajuato.
El hallazgo se logró mediante trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública del municipio guanajuatense, como parte de los protocolos de búsqueda inmediata de personas menores de edad.
Las tres menores serán trasladadas para la realización de valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, conforme a los protocolos establecidos para casos de localización de adolescentes en Querétaro.
Las autoridades estatales no detallaron las circunstancias en que fueron encontradas ni la fecha en que se reportó su desaparición, privilegiando la protección de datos personales de las menores y sus familias durante el proceso de reintegración.
Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa fueron localizadas en buen estado de salud en San José de Iturbide, Guanajuato
Foto: Fiscalía de Querétaro
La Fiscalía General del Estado de Querétaro refrendó su compromiso de mantener acciones de coordinación interinstitucional para la búsqueda inmediata y protección de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento su bienestar e integridad.
El esquema de colaboración entre fiscalías estatales permite activar protocolos de búsqueda que trascienden límites territoriales cuando existe información sobre posibles ubicaciones en entidades vecinas.
La localización adolescentes Querétaro en territorio guanajuatense evidencia la efectividad de los mecanismos de coordinación regional que las autoridades mantienen para casos de personas desaparecidas, particularmente cuando se trata de menores de edad que requieren atención prioritaria.
Los protocolos actuales contemplan intercambio inmediato de información entre fiscalías, activación de alertas en municipios colindantes y despliegue coordinado de elementos de búsqueda.