Localizan a tres adolescentes desaparecidas en Querétaro

Citlali Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa fueron encontradas en buen estado de salud en San José de Iturbide tras operativo coordinado entre fiscalías de Querétaro y Guanajuato

Localización adolescentes Querétaro en operativo coordinado con Guanajuato

Protocolos de atención a menores localizados incluyen valoraciones médicas y psicológicas en Querétaro

Foto: Fiscalía de Querétaro
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 25, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 25 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la localización de tres adolescentes desaparecidas identificadas como Citlali Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa, quienes fueron encontradas en buen estado de salud en el municipio de San José de Iturbide, Guanajuato.

El hallazgo se logró mediante trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública del municipio guanajuatense, como parte de los protocolos de búsqueda inmediata de personas menores de edad.

Las tres menores serán trasladadas para la realización de valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, conforme a los protocolos establecidos para casos de localización de adolescentes en Querétaro.

Las autoridades estatales no detallaron las circunstancias en que fueron encontradas ni la fecha en que se reportó su desaparición, privilegiando la protección de datos personales de las menores y sus familias durante el proceso de reintegración.

Localizaci\u00f3n adolescentes Quer\u00e9taro en operativo coordinado con Guanajuato

Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa fueron localizadas en buen estado de salud en San José de Iturbide, Guanajuato

Foto: Fiscalía de Querétaro

Localizaci\u00f3n adolescentes Quer\u00e9taro en operativo coordinado con Guanajuato

Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa fueron localizadas en buen estado de salud en San José de Iturbide, Guanajuato

Fiscalía de Querétaro

Localizaci\u00f3n adolescentes Quer\u00e9taro en operativo coordinado con Guanajuato

Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa fueron localizadas en buen estado de salud en San José de Iturbide, Guanajuato

Fiscalía de Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro refrendó su compromiso de mantener acciones de coordinación interinstitucional para la búsqueda inmediata y protección de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento su bienestar e integridad.

El esquema de colaboración entre fiscalías estatales permite activar protocolos de búsqueda que trascienden límites territoriales cuando existe información sobre posibles ubicaciones en entidades vecinas.

La localización adolescentes Querétaro en territorio guanajuatense evidencia la efectividad de los mecanismos de coordinación regional que las autoridades mantienen para casos de personas desaparecidas, particularmente cuando se trata de menores de edad que requieren atención prioritaria.

Los protocolos actuales contemplan intercambio inmediato de información entre fiscalías, activación de alertas en municipios colindantes y despliegue coordinado de elementos de búsqueda.

seguridadvionenciafiscaliaalerta amberdesaparecidas

Reciente

Calles con baches en Querétaro donde 86% de población identifica infraestructura vial como principal problema según evaluación de efectividad del gobierno municipal de Querétaro ENSU INEGI
Editorial

Tres de cada diez queretanos consideran efectivo a su gobierno municipal

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reveló que 32.3 por ciento de la población queretana considera efectivo al gobierno municipal para resolver las principales problemáticas durante el cuarto trimestre de 2025, cifra superior al promedio nacional de 29.9 por ciento.

Pilotaje de movilidad en Querétaro con retornos habilitados previo a obras tren México-QRO
Querétaro

Querétaro inicia pilotaje vial por obras tren México-QRO

El gobierno municipal habilitará retornos y operará carriles en doble sentido para reducir afectaciones previo al arranque de obras federales el lunes 26 de enero.

Docentes en capacitación en cultura de paz en Querétaro mediante estrategias de sana convivencia escolar
Querétaro capital

USEBEQ capacita a 5 mil docentes en cultura de paz

La Unidad de Servicios para la Educación Básica capacitó a cinco mil 114 docentes de inicial, preescolar, primaria y secundaria para crear ambientes escolares de respeto y diálogo mediante estrategias de prevención y detección de situaciones de riesgo.

Toño Pérez, director de JAPAM, realiza entrega de contenedores de agua en San Miguel Arcángel como parte del programa Agua a tu Alcance en San Juan del Río
San Juan del Río

JAPAM entrega contenedores en San Miguel Arcángel

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal entregó 12 contenedores de mil litros como parte del programa Agua a tu Alcance en colaboración con FEMSA, de un total de 50 solicitados por la comunidad.