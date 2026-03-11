Querétaro, 11 de marzo de 2026. — Un total de 100 mil 388 servicios y apoyos fueron entregados durante 2025 a través del programa municipal Acción por tu Salud, Abrazando Corazones, que realizó 283 jornadas en colonias y delegaciones de la capital queretana.

La iniciativa atendió a 46 mil 751 personas, de las cuales 27 mil 123 fueron mujeres y 19 mil 628 hombres, con énfasis en la entrega de lentes gratuitos y apoyos funcionales como sillas de ruedas y aparatos auditivos.

El programa, que opera desde el DIF Municipal, tiene antecedentes en las brigadas de salud comunitaria implementadas en administraciones anteriores, aunque en este periodo se amplió su alcance con servicios de optometría gratuita y escáner mamario.

La directora del organismo, Gabriela Valencia, detalló que por grupos de población, 30 mil 141 beneficiarios correspondieron a niñas, niños y adolescentes, 6 mil 501 a adultos mayores y 10 mil 109 a población en general.

En cuanto a la distribución territorial de las jornadas de salud en el municipio de Querétaro, 55 se concentraron en el Centro Histórico —19 por ciento del total—, mientras que 38 se realizaron en la delegación Félix Osores, 28 en Felipe Carrillo y 12 en Villa Cayetano.

Entre los servicios más solicitados figuraron 33 mil 739 atenciones de optometría, 3 mil 189 limpiezas dentales y 3 mil 088 aplicaciones de flúor.

La funcionaria precisó que en materia de apoyos funcionales se entregaron 37 mil 792 en total: 33 mil 740 lentes —de los cuales 25 mil 350 fueron para menores de edad—, mil 994 aparatos auditivos, mil 27 sillas de ruedas, 504 andaderas y 527 bastones.

Gabriela Valencia, directora del DIF Municipal de Querétaro, durante la presentación del balance del programa Acción por tu Salud.In Infografía: rotativo.com.mx

En coordinación con la Secretaría de Salud estatal, también se aplicaron 3 mil 115 vacunas contra sarampión, influenza y COVID-19.

Ampliación de cobertura sanitaria para 2026 en Querétaro

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, señaló que estas acciones responden a una de las principales preocupaciones de la población.

"Se entregaron más de 100 mil apoyos o servicios dentro de estas jornadas", afirmó. El alcalde subrayó la relevancia de la entrega de lentes a menores con problemas de visión, al indicar que en muchos casos el bajo rendimiento escolar se asocia con deficiencias visuales no detectadas.

Para 2026, el DIF Municipal proyecta ampliar la cobertura con más de 24 mil atenciones adicionales, entre ellas 6 mil pruebas de glucosa, mil limpiezas dentales, mil aplicaciones de flúor y mil estudios de escáner mamario.

También se contempla la realización de 14 mil 682 consultas médicas con la incorporación de consulta pediátrica, además de la entrega de 12 mil lentes, 3 mil aparatos auditivos, mil 600 sillas de ruedas, 400 andaderas y 600 bastones.

El calendario de jornadas para este año se publicará mensualmente a través de las redes sociales del municipio, con el objetivo de acercar los servicios a zonas donde el acceso a atención médica resulta más limitado.