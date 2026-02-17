Querétaro, 17 de febrero de 2026. —La reforma judicial impulsada por Morena a nivel federal fue aprobada "al vapor" y terminó debilitando la confianza en el sistema de justicia del país, acusó este lunes Martín Arango, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro.

El también legislador sostuvo que la selección de jueces y magistrados evidenció fallas desde su origen, al priorizar decisiones políticas sobre los perfiles profesionales de quienes aspiran a impartir justicia en México.

Frente a ese escenario, el panista hizo un llamado a las fuerzas políticas del Congreso local para aprobar una reforma judicial federal Querétaro con visión distinta, impulsada por el gobernador Mauricio Kuri.

La reforma judicial federal fue aprobada en septiembre de 2024 e introdujo, entre otros cambios, la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

Desde entonces, organizaciones jurídicas, académicas y partidos de oposición han cuestionado el proceso de selección de candidatos y la viabilidad del modelo.

Hasta el momento, Morena no ha emitido respuesta a los señalamientos del PAN Querétaro sobre los efectos de dicha reforma.

Según Arango, incluso dentro de Morena han comenzado a reconocerse los problemas derivados del proceso, al mencionar declaraciones recientes de figuras nacionales que han planteado la necesidad de una revisión profunda del modelo aprobado.

A juicio del dirigente panista, Acción Nacional alertó durante meses sobre los riesgos de modificar de manera improvisada un poder fundamental del Estado.

"Les advertimos durante meses que lo que estaban haciendo era jugar con el Poder Judicial, con el derecho de las y los mexicanos a tener una justicia profesional e imparcial. Pero eligieron hacer caso omiso", indicó.

Querétaro propone cuatro ejes para fortalecer la reforma judicial local

Frente a lo ocurrido en el ámbito federal, de acuerdo con Arango, el gobernador Kuri impulsa una reforma constitucional en materia de justicia elaborada con criterios distintos.

El primero de sus ejes consiste en alinear la legislación local con la reforma federal, pero aprovechando la facultad de los estados para establecer mecanismos propios que garanticen procesos abiertos, transparentes e incluyentes en la designación de cargos judiciales.

El segundo eje, subrayó el panista, busca asegurar que los puestos en el Poder Judicial sean ocupados por los mejores perfiles disponibles, impidiendo el acceso a personas sin preparación o con vínculos partidistas.

En tercer lugar, la iniciativa contempla elevar a rango constitucional la justicia cívica municipal en Querétaro y las formas alternativas de solución de conflictos en materias civil, familiar y administrativa, incluyendo mediación, conciliación y arbitraje.

El cuarto eje, consideró Arango, apunta a acercar la justicia a los ciudadanos para que deje de ser un sistema de élites y se convierta en un derecho accesible para todas las familias queretanas. Con ese argumento, el dirigente convocó a las distintas fuerzas representadas en el Congreso local a priorizar la aprobación de la reforma estatal y evitar, dijo, los errores cometidos a nivel nacional.

Cabe señalar que este medio buscará la versión de la bancada de Morena en el Congreso de Querétaro sobre los señalamientos del PAN respecto a la reforma judicial federal y la propuesta constitucional estatal.