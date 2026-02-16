Kuri defiende reforma judicial de Querétaro y pide certidumbre para inversiones

Mauricio Kuri señala que la reforma impulsada en Querétaro priorizó mecanismos alternativos de solución y pide no perder competitividad ante inversionistas.

Gobernador Mauricio Kuri durante conferencia sobre reforma judicial y certidumbre para inversiones en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri defendió la reforma judicial impulsada en Querétaro con mecanismos alternativos de solución.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 16, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 16 de febrero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri defendió la reforma judicial impulsada en Querétaro, centrada en mecanismos alternativos de solución de conflictos, y advirtió que el estado debe continuar mandando mensajes de certidumbre para no perder competitividad como destino de inversiones.

El mandatario respondió así a cuestionamientos sobre la propuesta de un diputado federal de Morena de modificar el proceso de elección judicial y llevarlo a 2028.

La postura del gobernador se da en un contexto nacional de debate sobre el modelo de reforma al poder judicial implementado por la Federación.

Mientras a nivel federal se optó por la elección popular de jueces y magistrados, Querétaro apostó por fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de controversias dentro de su marco estatal.

"Siempre lo he dicho: creo que era necesaria una reforma", señaló Kuri, quien no obstante marcó distancia respecto al modelo federal.

El mandatario recordó que en Querétaro se impulsó una reforma orientada a los mecanismos alternativos de solución, los cuales actualmente operan con un esquema que calificó de equitativo.

Querétaro busca mantener atracción de inversiones con certidumbre jurídica

El gobernador enfatizó que lo más importante es que Querétaro siga mandando mensajes de certidumbre a inversionistas, tanto nacionales como internacionales.

Señaló que en el contexto actual, mientras algunos estados pierden inversiones, Querétaro debe diferenciarse para seguir siendo un destino atractivo.

Sin precisar cifras, Kuri indicó que el estado atraviesa un periodo de recuperación económica y que la estabilidad jurídica es un factor determinante para que los capitales continúen llegando.

El mandatario evitó pronunciarse directamente sobre la propuesta específica del legislador de Morena respecto a la elección judicial de 2028.

Hasta el momento, el diputado federal referido no ha detallado públicamente los alcances de su propuesta de modificación al calendario electoral del poder judicial.

gobiernoeleccionesreforma judicialmauricio kuri

Reciente

Avenida Bernardo Quintana en Querétaro donde se proyectaba Bicivía recreativa pausada por municipio.
Querétaro

Municipio pausa Bicivía recreativa en Bernardo Quintana en Querétaro

Felifer Macías prioriza seguridad vial con cruces seguros para ciclistas y peatones sobre nuevos proyectos recreativos

Nuevo parque público en colonia Palmares delegación Epigmenio González Querétaro con trotapista y área de calistenia
Editorial

5.9 mdp para nuevo parque en colonia Palmares de Querétaro

Municipio entrega espacio deportivo y recreativo que beneficia a más de 2 mil 200 habitantes en Epigmenio González.

Silvia Amaya Llano rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro informa resultados de auditoría federal a la UAQ
Querétaro

UAQ supera auditoría federal sin observaciones resarcitorias ni penales

Silvia Amaya Llano asegura que la institución fortalece sus procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Ex Hacienda Cerro Gordo centro de atención municipal en zona oriente de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Ex Hacienda Cerro Gordo atiende a más de 15 mil personas en San Juan del Río

Centro de atención municipal en zona oriente concentra servicios de registro civil, desarrollo social y finanzas.