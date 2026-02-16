Querétaro, 16 de febrero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri defendió la reforma judicial impulsada en Querétaro, centrada en mecanismos alternativos de solución de conflictos, y advirtió que el estado debe continuar mandando mensajes de certidumbre para no perder competitividad como destino de inversiones.
El mandatario respondió así a cuestionamientos sobre la propuesta de un diputado federal de Morena de modificar el proceso de elección judicial y llevarlo a 2028.
La postura del gobernador se da en un contexto nacional de debate sobre el modelo de reforma al poder judicial implementado por la Federación.
Mientras a nivel federal se optó por la elección popular de jueces y magistrados, Querétaro apostó por fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de controversias dentro de su marco estatal.
"Siempre lo he dicho: creo que era necesaria una reforma", señaló Kuri, quien no obstante marcó distancia respecto al modelo federal.
El mandatario recordó que en Querétaro se impulsó una reforma orientada a los mecanismos alternativos de solución, los cuales actualmente operan con un esquema que calificó de equitativo.
Querétaro busca mantener atracción de inversiones con certidumbre jurídica
El gobernador enfatizó que lo más importante es que Querétaro siga mandando mensajes de certidumbre a inversionistas, tanto nacionales como internacionales.
Señaló que en el contexto actual, mientras algunos estados pierden inversiones, Querétaro debe diferenciarse para seguir siendo un destino atractivo.
Sin precisar cifras, Kuri indicó que el estado atraviesa un periodo de recuperación económica y que la estabilidad jurídica es un factor determinante para que los capitales continúen llegando.
El mandatario evitó pronunciarse directamente sobre la propuesta específica del legislador de Morena respecto a la elección judicial de 2028.
Hasta el momento, el diputado federal referido no ha detallado públicamente los alcances de su propuesta de modificación al calendario electoral del poder judicial.