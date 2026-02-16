Querétaro, 16 de febrero de 2026. —La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) obtuvo resultados favorables en la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación, con únicamente observaciones administrativas y sin implicaciones resarcitorias ni denuncias penales, informó la rectora Silvia Amaya Llano.

La titular de la máxima casa de estudios de la entidad calificó el resultado como un indicador positivo del manejo financiero institucional.

La UAQ es auditada tanto por instancias estatales como federales al ser receptora de recursos públicos. En revisiones anteriores, universidades públicas del país han enfrentado señalamientos de diversa gravedad derivados de sus procesos de fiscalización, lo que ha puesto bajo escrutinio el ejercicio presupuestal de las instituciones de educación superior.

"La entidad nos dijo que si bien teníamos algunas observaciones administrativas, ninguna de ellas era resarcitoria o que tuviera que derivarse a un tipo de denuncia penal", puntualizó Amaya Llano.

La rectora añadió que el objetivo institucional es reducir al mínimo las observaciones y mejorar continuamente los procedimientos internos.

Respecto a la transparencia en el uso del presupuesto, la funcionaria explicó que la universidad tiene la obligación de informar sobre el destino de cada peso recibido.

"Buscamos que una vez que estas auditorías se cubran, las observaciones sean las menores", señaló al referirse a los procesos de rendición de cuentas de la UAQ.

Resultados de la UAQ dependen del trabajo colectivo, afirma rectora

Amaya Llano reconoció que pese a los resultados positivos, siempre existen áreas por fortalecer dentro de la administración universitaria. Subrayó que los logros no dependen de una sola persona, sino del esfuerzo conjunto de directivos, facultades y toda la comunidad universitaria en Querétaro.

"Son resultados del trabajo de muchísimas personas al interior de la universidad, que finalmente se reflejan en datos", concluyó la rectora, quien sostuvo que serán las cifras y no las percepciones las que ofrezcan una evaluación objetiva del desempeño de la institución durante su gestión.