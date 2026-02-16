UAQ supera auditoría federal sin observaciones resarcitorias ni penales

Silvia Amaya Llano asegura que la institución fortalece sus procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Silvia Amaya Llano rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro informa resultados de auditoría federal a la UAQ

La rectora Silvia Amaya Llano informó que la UAQ superó la auditoría federal sin observaciones resarcitorias ni penales.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 16, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 16 de febrero de 2026. —La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) obtuvo resultados favorables en la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación, con únicamente observaciones administrativas y sin implicaciones resarcitorias ni denuncias penales, informó la rectora Silvia Amaya Llano.

La titular de la máxima casa de estudios de la entidad calificó el resultado como un indicador positivo del manejo financiero institucional.

La UAQ es auditada tanto por instancias estatales como federales al ser receptora de recursos públicos. En revisiones anteriores, universidades públicas del país han enfrentado señalamientos de diversa gravedad derivados de sus procesos de fiscalización, lo que ha puesto bajo escrutinio el ejercicio presupuestal de las instituciones de educación superior.

"La entidad nos dijo que si bien teníamos algunas observaciones administrativas, ninguna de ellas era resarcitoria o que tuviera que derivarse a un tipo de denuncia penal", puntualizó Amaya Llano.

La rectora añadió que el objetivo institucional es reducir al mínimo las observaciones y mejorar continuamente los procedimientos internos.

Respecto a la transparencia en el uso del presupuesto, la funcionaria explicó que la universidad tiene la obligación de informar sobre el destino de cada peso recibido.

"Buscamos que una vez que estas auditorías se cubran, las observaciones sean las menores", señaló al referirse a los procesos de rendición de cuentas de la UAQ.

Resultados de la UAQ dependen del trabajo colectivo, afirma rectora

Amaya Llano reconoció que pese a los resultados positivos, siempre existen áreas por fortalecer dentro de la administración universitaria. Subrayó que los logros no dependen de una sola persona, sino del esfuerzo conjunto de directivos, facultades y toda la comunidad universitaria en Querétaro.

"Son resultados del trabajo de muchísimas personas al interior de la universidad, que finalmente se reflejan en datos", concluyó la rectora, quien sostuvo que serán las cifras y no las percepciones las que ofrezcan una evaluación objetiva del desempeño de la institución durante su gestión.

gobiernouaqeducacion

Reciente

Avenida Bernardo Quintana en Querétaro donde se proyectaba Bicivía recreativa pausada por municipio.
Querétaro

Municipio pausa Bicivía recreativa en Bernardo Quintana en Querétaro

Felifer Macías prioriza seguridad vial con cruces seguros para ciclistas y peatones sobre nuevos proyectos recreativos

Nuevo parque público en colonia Palmares delegación Epigmenio González Querétaro con trotapista y área de calistenia
Editorial

5.9 mdp para nuevo parque en colonia Palmares de Querétaro

Municipio entrega espacio deportivo y recreativo que beneficia a más de 2 mil 200 habitantes en Epigmenio González.

Ex Hacienda Cerro Gordo centro de atención municipal en zona oriente de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Ex Hacienda Cerro Gordo atiende a más de 15 mil personas en San Juan del Río

Centro de atención municipal en zona oriente concentra servicios de registro civil, desarrollo social y finanzas.

Luis Eduardo Ugalde Tinoco presidente del Colegio de Notarios de Querétaro anuncia fortalecimiento de defensoría notarial y código de ética
San Juan del Río

Colegio de Notarios fortalecerá defensoría y código de ética en Querétaro

Nuevo presidente del Colegio anuncia acercamiento con gobierno estatal y mejoras al código de ética del gremio.