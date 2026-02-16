Querétaro planea relleno sanitario metropolitano ante vida útil limitada del actual

Sedesu identifica terrenos en El Marqués y Corregidora para nueva infraestructura de disposición final.

Planeación de relleno sanitario metropolitano en Querétaro con terrenos identificados en El Marqués y Corregidora

Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, informó sobre la planeación del relleno sanitario metropolitano.

Querétaro, 16 de febrero de 2026. —El relleno sanitario del municipio de Querétaro tiene entre cinco y seis años de vida útil restante, por lo que el gobierno estatal ya trabaja en la planeación de un relleno sanitario metropolitano con posibles ubicaciones en El Marqués y Corregidora.

El proyecto busca garantizar la disposición adecuada de residuos en la zona conurbada a largo plazo, aunque aún requiere estudios técnicos, selección definitiva de terrenos y cumplimiento de normativas ambientales.

El actual relleno ha sido operado de manera correcta, según el gobierno estatal, pero su capacidad depende del volumen diario de residuos que recibe y de la superficie disponible para seguir operando.

Cualquier ampliación debe ajustarse a la Norma 083, que regula este tipo de infraestructura en México. El crecimiento de la mancha urbana en la capital reduce las áreas disponibles para una nueva instalación dentro del municipio.

El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, informó que se han identificado posibles regiones para la instalación del nuevo relleno.

En el caso de El Marqués, explicó que existen zonas viables, mientras que en Corregidora ya se tramita una solicitud para desarrollar un nuevo espacio de disposición final de residuos.

Del Prete Tercero precisó que este tipo de proyectos no se concretan de forma inmediata. "Estamos tomando decisiones para poder implementar un relleno sanitario metropolitano que funcione de manera adecuada", señaló.

Separación de residuos extiende vida útil del relleno en Querétaro

El programa de separación de residuos que opera actualmente en el municipio de Querétaro permite extender la vida útil del relleno activo. Cerca del 40 por ciento de los desechos generados son valorizables y se envían a centros de separación en Querétaro, de modo que al relleno llegan principalmente residuos orgánicos.

La consolidación del relleno sanitario metropolitano busca convertirse en la solución de largo plazo para el manejo de residuos en la zona conurbada. El funcionario reconoció que Querétaro capital resulta más complejo por la expansión urbana, lo que refuerza la necesidad de ubicar la infraestructura en municipios aledaños con mayor disponibilidad de terreno en la zona metropolitana.

