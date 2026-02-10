San Juan del Río, 9 de febrero de 2026. —Un motociclista, presuntamente repartidor, resultó herido tras ser embestido por una camioneta tipo caja seca en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Palmas, en la comunidad de Santa Cruz Nieto, en San Juan del Río.
El impacto derribó al conductor, cuyo cuerpo quedó debajo de la plataforma de un tráiler que se encontraba estacionada sobre la vialidad, mientras la motocicleta terminó prácticamente bajo el frente de la unidad que lo golpeó.
De acuerdo con reportes preliminares, la camioneta —aparentemente marca Nissan— circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Emiliano Zapata cuando alcanzó al motociclista a la altura del cruce con Palmas.
El impacto fue de lleno contra el costado de la moto, lo que provocó que el conductor perdiera el control y saliera proyectado varios metros hasta quedar bajo la estructura del tráiler estacionado en Santa Cruz Nieto.
Elementos del cuerpo de Bomberos de San Juan del Río acudieron al lugar para auxiliar a la víctima, quien afortunadamente solo presentó golpes menores que no ameritaron su traslado a un centro hospitalario. El motociclista fue valorado en el sitio y permaneció consciente durante la atención.
La Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos y acordonó la zona para realizar las diligencias correspondientes.
Las autoridades buscan determinar la responsabilidad del conductor de la camioneta, quien al parecer no respetó la preferencia de paso en el cruce vial del accidente en San Juan del Río.