Retiran a 48 menores por omisión de cuidados en San Juan del Río

DIF realiza operativos sorpresa contra trabajo infantil en semáforos y prepara procuraduría para adultos mayores.

Procuraduría de Protección del DIF San Juan del Río atiende casos de menores en situación de riesgo por omisión de cuidados

Gina Sánchez Barrios informó que 48 menores han sido puestos a disposición desde octubre de 2021.

Foto: Rotativo de Querétaro.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 09, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 9 de febrero de 2026. —Un total de 48 niñas, niños y adolescentes han sido puestos a disposición por la Procuraduría de Protección del DIF de San Juan del Río entre octubre de 2021 y enero de 2026, principalmente por omisión de cuidados e incumplimiento de compromisos establecidos con los padres de familia, informó la presidenta del organismo, Gina Sánchez Barrios, durante el programa informativo San Juan Mejor Informado.

La omisión de cuidados es la causa más recurrente que deriva en el retiro de menores de sus hogares, según explicó la funcionaria. Cuando la Procuraduría detecta una situación de riesgo, establece acuerdos directos con los padres; si estos no cumplen con los compromisos pactados, se procede a poner a los menores a disposición de las autoridades correspondientes.

El organismo brinda atención psicológica, trabajo social y asesoría jurídica con seguimiento personalizado a cada caso.

En materia de trabajo infantil, Sánchez Barrios detalló que el DIF realiza entre uno y dos operativos sorpresa al mes en semáforos del municipio.

Durante estas intervenciones, el personal se acerca a los padres que acompañan a los menores para establecer compromisos orientados a proteger a las niñas y niños.

También informó que se han sostenido mesas de trabajo con Gobierno del Estado para abordar esta problemática de manera coordinada.

Procuraduría para adultos mayores pendiente en San Juan del Río

La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, María Antonieta Ortega Saavedra, explicó que la instalación de una procuraduría específica para adultos mayores requiere un proceso legislativo que debe aprobarse a nivel estatal antes de implementarse en el municipio.

Mientras tanto, los casos de personas mayores que enfrentan despojo patrimonial u otras vulneraciones se atienden a través de la coordinación de asistencia social y su área jurídica.

Sánchez Barrios reconoció que la demanda de atención crece y que el DIF necesita espacios más amplios. Actualmente, el centro gerontológico complementa la atención municipal con asesorías jurídicas permanentes para adultos mayores.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia señaló que su administración puede documentar cuántas carpetas de investigación por omisión de cuidados se han canalizado a la Fiscalía y ofreció compartir esa información en próximos días.

gobiernodif municipal (smdif)seguridadinfancia

Reciente

Rehabilitación de carretera que conecta Pinto Pintillo y Montenegro con Santa Rosa Jáuregui en Querétaro con inversión de 16.3 mdp
Editorial

Querétaro invierte 33 mdp en vialidades de Pinto, Pintillo y Montenegro

Municipio entrega tramo carretero Pinto-Montenegro-Santa Rosa Jáuregui y obras de drenaje y pavimento.

Operativo alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón del 2 al 8 de febrero de 2026
Querétaro

Alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón

Municipio aplicó mil 254 pruebas de alcoholemia del 2 al 8 de febrero; 29 hombres y 8 mujeres sancionados.

Estudiantes de ingeniería civil participan en concurso de soluciones viales para cruces críticos en Querétaro con microsimulación
Querétaro

56 estudiantes proponen soluciones viales para cruces críticos en Querétaro

CICQ y Secretaría de Movilidad lanzan concurso con 21 equipos para mejorar intersecciones de avenida Universidad.

Paseo del Buey en El Pueblito Corregidora Querétaro reunió a seis mil personas como parte de festividades con casi 300 años de historia
Corregidora

Alcalde de Corregidora respalda Paseo del Buey tras críticas por derechos animales

Guerrero Trápala descarta obligación legal de modificar festividad y destaca arraigo de casi tres siglos.