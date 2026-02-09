San Juan del Río, 9 de febrero de 2026. —Un total de 48 niñas, niños y adolescentes han sido puestos a disposición por la Procuraduría de Protección del DIF de San Juan del Río entre octubre de 2021 y enero de 2026, principalmente por omisión de cuidados e incumplimiento de compromisos establecidos con los padres de familia, informó la presidenta del organismo, Gina Sánchez Barrios, durante el programa informativo San Juan Mejor Informado.
La omisión de cuidados es la causa más recurrente que deriva en el retiro de menores de sus hogares, según explicó la funcionaria. Cuando la Procuraduría detecta una situación de riesgo, establece acuerdos directos con los padres; si estos no cumplen con los compromisos pactados, se procede a poner a los menores a disposición de las autoridades correspondientes.
El organismo brinda atención psicológica, trabajo social y asesoría jurídica con seguimiento personalizado a cada caso.
En materia de trabajo infantil, Sánchez Barrios detalló que el DIF realiza entre uno y dos operativos sorpresa al mes en semáforos del municipio.
Durante estas intervenciones, el personal se acerca a los padres que acompañan a los menores para establecer compromisos orientados a proteger a las niñas y niños.
También informó que se han sostenido mesas de trabajo con Gobierno del Estado para abordar esta problemática de manera coordinada.
Procuraduría para adultos mayores pendiente en San Juan del Río
La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, María Antonieta Ortega Saavedra, explicó que la instalación de una procuraduría específica para adultos mayores requiere un proceso legislativo que debe aprobarse a nivel estatal antes de implementarse en el municipio.
Mientras tanto, los casos de personas mayores que enfrentan despojo patrimonial u otras vulneraciones se atienden a través de la coordinación de asistencia social y su área jurídica.
Sánchez Barrios reconoció que la demanda de atención crece y que el DIF necesita espacios más amplios. Actualmente, el centro gerontológico complementa la atención municipal con asesorías jurídicas permanentes para adultos mayores.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia señaló que su administración puede documentar cuántas carpetas de investigación por omisión de cuidados se han canalizado a la Fiscalía y ofreció compartir esa información en próximos días.