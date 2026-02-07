Vinculan a proceso a ladrón de casa habitación en San Juan del Río

Fiscalía cumplimenta orden de aprehensión y logra vinculación a proceso por robo en colonia México.

Fachada de vivienda en la colonia México de San Juan del Río donde se registró el robo a casa habitación en diciembre de 2025

Agentes de la Policía de Investigación del Delito cumplimentaron la orden de aprehensión contra el imputado por el robo.

Feb 07, 2026
San Juan del Río — 7 de febrero de 2026. — Un hombre permanece en prisión preventiva tras ser vinculado a proceso por el robo a una casa habitación en la colonia México de San Juan del Río. Los hechos ocurrieron el 25 de diciembre de 2025, cuando el propietario del inmueble ubicado en Avenida México descubrió la sustracción de diversos objetos de valor.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó orden de aprehensión el pasado 14 de enero y en audiencia inicial se impuso la medida cautelar más severa al imputado.

La denuncia se presentó después de que el ofendido intentara ingresar a su domicilio sin lograr abrir la puerta principal. Al solicitar a su hijo acceder por la parte posterior, ambos encontraron la puerta trasera abierta y una ventana del baño con daños visibles.

En ese momento confirmaron el faltante de diversos objetos del interior de la vivienda, lo que derivó en el inicio de una carpeta de investigación por el delito de robo a casa habitación en San Juan del Río.

Personal de la Policía de Investigación del Delito realizó las diligencias correspondientes para esclarecer el caso. A través de los datos de prueba recabados durante las pesquisas, los agentes lograron identificar al probable responsable del robo a la vivienda en la colonia México. El trabajo de investigación permitió que la Fiscalía solicitara una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el 14 de enero de 2026.

Vinculación a proceso y prisión preventiva por robo en San Juan del Río

Durante la audiencia inicial celebrada en la misma fecha de la detención, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado. El juez consideró suficientes los elementos presentados por el Ministerio Público para acreditar el delito de robo a casa habitación e impuso como medida cautelar la prisión preventiva.

Además de la medida cautelar, el juzgador otorgó un plazo de tres meses de investigación complementaria para que la Fiscalía de Querétaro reúna elementos adicionales del caso. Durante este periodo, el imputado permanecerá recluido mientras las autoridades ministeriales continúan integrando la carpeta con miras a formular acusación formal por el robo ocurrido en San Juan del Río.

