Activan ficha roja de Interpol por feminicida de Perla "N" en San Juan del Río

Fiscalía de Querétaro coordina búsqueda internacional y mantiene orden de aprehensión vigente.

Sede de la Fiscalía General de Querétaro, institución que activó ficha roja de Interpol por feminicida prófugo de San Juan del Río

El fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández informó sobre la activación de la ficha roja de Interpol por el feminicidio de Perla "N".

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 06, 2026
Thelma Herrera
San Juan del Río, 6 de febrero de 2026. —Una ficha roja de Interpol fue activada para localizar al presunto responsable del feminicidio de Perla "N", cometido el 11 de febrero de 2025 en la colonia Quintas de Guadalupe, en San Juan del Río.

A casi un año de los hechos, el agresor permanece prófugo pese a contar con una orden de aprehensión vigente.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que mantiene coordinación con todas las fiscalías estatales y corporaciones de seguridad del país para dar con su paradero.

El caso ha requerido la ampliación progresiva de los mecanismos de búsqueda. Desde que se registró el feminicidio, la Fiscalía de Querétaro ha mantenido abiertas diversas líneas de investigación sin lograr la captura del señalado. La emisión de la ficha roja por parte de Interpol representa el escalamiento del operativo al ámbito internacional, con el objetivo de facilitar la colaboración con autoridades de otros países.

El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, precisó que la semana pasada se realizaron diligencias adicionales para recabar nuevos indicios. También se llevaron a cabo entrevistas con personas que pudieran aportar datos sobre la ubicación del presunto feminicida. El funcionario detalló que existe coordinación activa con corporaciones de seguridad en San Juan del Río y en el resto de la entidad.

Hernández sostuvo que la institución mantiene el compromiso de esclarecer el caso. "En Querétaro se ha logrado detener a los responsables de otros feminicidios", señaló, y aseguró que este asunto "no será la excepción". La Fiscalía ha desplegado acciones en distintos frentes para cercar al prófugo, aunque no reveló detalles operativos sobre las líneas de investigación activas.

Fiscalía atiende denuncia por caso de reportero encarcelado

En un tema distinto, el fiscal confirmó que ya se presentó una denuncia vinculada con el caso del reportero de Tribuna encarcelado recientemente. Indicó que la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia responsable de dar seguimiento y proporcionar información sobre los avances del procedimiento.

Hernández también informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana formalizó una denuncia por daños a sus instalaciones ocurridos durante hechos recientes. La autoridad ya tiene conocimiento del caso y se encuentra en proceso de investigación por daños a instalaciones de seguridad.

El titular de la Fiscalía subrayó que se mantiene una coordinación permanente entre las instituciones de seguridad estatales para atender denuncias y dar respuesta oportuna a hechos que requieren intervención de distintas corporaciones.

