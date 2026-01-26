Querétaro, 26 de enero de 2026. — El gobierno estatal y municipal informó que la capacidad de circulación en Avenida Corregidora Norte se redujo 50 por ciento derivado del cierre de un tramo por las obras federales del tren México-Querétaro en la zona del Cerrito.

El director de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Cuanalo Santos, y el secretario de Movilidad del Municipio, Pedro Ángeles Lujan, explicaron que los tiempos de traslado aumentaron en promedio 20 por ciento, mientras que casi 4 mil personas utilizaron la ruta de apoyo sin costo durante las primeras horas de operación.

Las autoridades detallaron que el cierre vehicular realizado el sábado pasado obligó a modificar la circulación y desviar rutas de QroBús para mantener la movilidad en la capital.

Los tiempos de espera en la ruta de apoyo fueron de aproximadamente cinco minutos, mientras que en las demás rutas de transporte público el incremento fue de alrededor de un minuto.

Cuanalo Santos precisó que se registró un incremento en el uso de la bicicleta y en la movilidad peatonal como alternativas de desplazamiento ante las afectaciones viales.

Las obras del tren en Querétaro generaron la necesidad de implementar ajustes inmediatos para garantizar el flujo de personas hacia sus destinos habituales.

Cuatro medidas de mitigación operan desde este lunes en Querétaro

Con base en la experiencia de los primeros días, las autoridades anunciaron cuatro acciones para reducir las afectaciones a partir de este lunes. La primera consiste en la extensión de la ruta C38 hasta el CECATI para mejorar el servicio en la zona afectada por el cierre vial en Corregidora Norte.

La segunda medida establece que la ruta de apoyo sin costo ya no solicitará tarjeta, con el objetivo de agilizar el ascenso de usuarios y reducir los tiempos de espera en las paradas. Ángeles Lujan explicó que esta acción responde a la alta demanda registrada durante el fin de semana.

Como tercera acción, los semáforos ubicados en calle Primavera permanecerán en destello y se contará con auxiliares viales para apoyar el flujo vehicular en puntos críticos.

Finalmente, se restringirá el paso de transporte pesado como pipas y tráileres entre Avenida Universidad e Industrialización para evitar saturación en vías alternas.

¿Cómo realizar transbordos en rutas de QroBús por obras del tren?

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía salir con anticipación y consultar los desvíos en la aplicación QroBús o en plataformas de navegación como Waze y Google Maps.

Para las rutas C33, C34, C46 y C48 que circulan de sur a norte, se sugirió realizar transbordo a la ruta C27 en Tecnológico para llegar a Plaza del Parque.

En el caso de la ruta C38 de sur a norte, se recomendó transbordar a la C51 en Universidad para continuar hacia el poniente de la ciudad. Cuanalo Santos enfatizó que estas opciones buscan optimizar los tiempos de traslado durante el desarrollo de las obras federales del tren en Querétaro.

La Agencia de Movilidad puso a disposición de los usuarios el sitio web https://ameq.live/ para consultar el tráfico en tiempo real y tomar decisiones informadas sobre sus rutas de desplazamiento. El sistema actualiza constantemente la información sobre flujos vehiculares en las principales vialidades de la capital.

Las autoridades agradecieron la paciencia de la ciudadanía y reiteraron que se mantendrán atentos para realizar ajustes adicionales conforme sea necesario.

El compromiso del gobierno es garantizar la movilidad eficiente durante el desarrollo de las obras que forman parte del proyecto ferroviario México-Querétaro, con inversión federal para conectar ambas entidades mediante transporte de pasajeros de alta velocidad.