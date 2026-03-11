San Juan del Río, 11 de marzo de 2026. —Una persona perdió la vida, otra resultó herida de gravedad y tres más fueron valoradas por paramédicos tras un choque múltiple entre dos tráileres y una camioneta particular en el kilómetro 162 de la autopista México-Querétaro, a la altura del barrio de La Cruz.

Los cinco ocupantes del vehículo —una familia que se dirigía a la capital del estado— quedaron prensados entre ambas unidades de carga pesada. Bomberos de San Juan del Río intervinieron con herramientas hidráulicas para liberar a las víctimas atrapadas.

El comandante de bomberos Fernando Vázquez Viveros detalló en exclusiva a Rotativo, que el reporte ingresó a través de la línea 911 y del Centro de Comando C4. Al sitio acudieron dos estaciones, una ambulancia, una unidad de comando y una motocicleta de primera respuesta.

Una persona falleció en el lugar y otra fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario. rotativo.com.mx

Al arribar, los socorristas localizaron a dos personas atrapadas dentro de la camioneta color blanco que quedó reducida a chatarra entre los dos tráileres en la autopista.

El conductor de la camioneta fue declarado código negro —sin vida— en el lugar, mientras que el copiloto, un hombre adulto, presentó lesiones graves clasificadas como código rojo y fue trasladado a un centro hospitalario, precisó Vázquez Viveros.

Los dos tráileres involucrados quedaron asegurados por la Guardia Nacional en el kilómetro 162 de la autopista. Infografía: Rotativo.

En la misma unidad viajaban dos menores de edad y una mujer, quienes fueron valorados por paramédicos para determinar si requerían traslado a hospital













Guardia Nacional asegura tráileres tras choque en autopista México-Querétaro

Elementos de la Guardia Nacional arribaron para realizar trabajos de abanderamiento, control vial y peritaje. Las dos unidades de transporte de carga quedaron aseguradas y, de acuerdo con información preliminar, dos personas —presuntamente los conductores de los tráileres— fueron detenidas en el sitio.

La camioneta particular quedó prácticamente convertida en chatarra, ocupando carril y medio de la vía en dirección a Querétaro.

La Policía Municipal de San Juan del Río se desplegó para apoyar la circulación vehicular, particularmente en el tramo que va desde la central camionera de San Juan del Río hacia la capital, donde se generó congestionamiento por la reducción de carriles.

Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y guardar distancia de seguridad al transitar por la zona.

El segmento comprendido entre Cerro Partido y Loma Linda es considerado uno de los más peligrosos de la autopista debido a su pronunciada pendiente.

Si bien la presencia de la Guardia Nacional había contribuido a disminuir los percances en meses anteriores, unidades de transporte de carga que circulan por los carriles de alta a velocidades superiores a los 80 km/h permitidos siguen representando un factor de riesgo constante. El límite máximo en esa vía es de 110 km/h para vehículos particulares en la autopista.

El comandante Fernando Vázquez Viveros coordinó el rescate de los cinco ocupantes atrapados en la camioneta. rotativo.com.mx

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas del choque ni sobre el estado definitivo de los dos menores y la mujer que viajaban en la camioneta siniestrada.