Feria Artesanal San Juan del Río 2026: programa completo del 20 al 22 de marzo

El Jardín de la Familia albergará talleres de alfarería, joyería de plata y técnicas textiles, además de música en vivo y recorridos nocturnos.

Cartel oficial de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026 con programa de actividades del 20 al 22 de marzo en el Jardín de la Familia

Artesanos locales ofrecerán talleres de alfarería, joyería de plata, textiles y velas en el Jardín de la Familia.

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 11 de marzo de 2026. — Talleres de alfarería, joyería de plata, técnicas textiles y elaboración de velas artesanales forman parte del programa de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026, que se realizará del 20 al 22 de marzo en el Jardín de la Familia.

El evento, organizado por la Dirección de Turismo del municipio, incluye también presentaciones musicales, danza folklórica y recorridos nocturnos de Noche de Leyendas a cargo de Vive Tours.

La feria forma parte de las acciones de promoción cultural y turística que impulsa el gobierno municipal de San Juan del Río durante el periodo 2024-2027.

El programa abarca tres días de actividades con acceso gratuito, orientadas a difundir el trabajo de artesanos locales y regionales mediante demostraciones en vivo donde los asistentes podrán observar los procesos de creación de piezas artesanales.

Las actividades arrancan el viernes 20 de marzo con la inauguración a las 13:00 horas, seguida de una exposición y creación de alfarería impartida por Tiznado Cerámica de 14:00 a 15:30 horas.

El sábado 21 será la jornada más extensa, con talleres desde las 10:00 horas: exposición y elaboración de joyería de plata a cargo de Riverasilver.925, técnicas textiles por Artmuj y demostración de velas artesanales por Nubien.

La oferta del sábado se complementa con la presentación musical del Grupo Face Diez de 16:00 a 17:00 horas y la actuación de la Compañía de Danza Folklórica Ollin Yoliztli de 17:30 a 18:30 horas. Al caer la noche, Vive Tours ofrecerá un recorrido de Noche de Leyendas a partir de las 18:30 horas.

Música y artesanías cierran la Feria Artesanal el domingo 22

El último día de actividades inicia a las 15:00 horas con un taller de elaboración de bolsa con técnica de toquilla impartido por Mayerling. A las 16:00 horas se presentará la cantante Esmeralda Labra del Billar, seguida por Jorge Negrete, cantante versátil, de 17:00 a 18:00 horas.

El cierre de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026 será nuevamente con un recorrido de Noche de Leyendas a las 18:30 horas.

Día

Horario

Actividad

Viernes 20

13:00 h

Inauguración

Viernes 20

14:00-15:30 h

Exposición de alfarería — Tiznado Cerámica

Sábado 21

10:00-12:30 h

Joyería de plata — Riverasilver.925

Sábado 21

13:00-14:30 h

Técnicas textiles — Artmuj

Sábado 21

15:00-16:00 h

Velas artesanales — Nubien

Sábado 21

16:00-17:00 h

Música — Grupo Face Diez

Sábado 21

17:30-18:30 h

Danza — Ollin Yoliztli

Sábado 21

18:30 h

Noche de Leyendas — Vive Tours

Domingo 22

15:00-16:00 h

Bolsa de toquilla — Mayerling

Domingo 22

16:00-17:00 h

Música — Esmeralda Labra del Billar

Domingo 22

17:00-18:00 h

Música — Jorge Negrete

Domingo 22

18:30 h

Noche de Leyendas — Vive Tours

Programa de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026 en el Jardín de la Familia

¿Dónde y cuándo es la Feria Artesanal San Juan del Río 2026?

El evento se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo en el Jardín de la Familia, ubicado en la zona centro de San Juan del Río. El acceso es gratuito y las actividades están abiertas al público en general.

gobiernoferia artesanalculturatiempo libre

Reciente

Sesión del pleno de la Cámara de Diputados durante la votación de la reforma electoral el 11 de marzo de 2026
Política

Sin votos de PT y PVEM, cae la reforma electoral en San Lázaro

El pleno desecha la iniciativa con 259 votos a favor y 234 en contra, lejos de la mayoría calificada

Cartel de la Carrera Equinoccio de Primavera 2026 con recorrido de 5 km en el Cerro de la Cruz de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Carrera Equinoccio de Primavera 2026: 5 km en San Juan del Río con premios de mil 500 pesos

La Subdelegación del Barrio de la Cruz convoca a la competencia del sábado 21 de marzo con inscripción de 250 pesos y premios en efectivo.

Integrantes del colectivo ElaborArte Manos Vivas protestan en el Centro Histórico de Querétaro por la suspensión de su inmueble artesanal
Querétaro

Suspensión de inmueble de artesanos en Centro Histórico fue por faltas reiteradas: Macías Olvera

El colectivo ElaborArte Manos Vivas protestó el 10 de marzo tras el cierre del inmueble donde vendían artesanías desde el 15 de febrero.

Vista de la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río con tráfico vehicular y señalización de obras en Querétaro
San Juan del Río

Autopista México-Querétaro: las zonas con más accidentes y las causas según Guardia Nacional

El tramo entre los kilómetros 155 y 169, a la altura de San Juan del Río, concentra la mayor cantidad de percances en toda la autopista 57.