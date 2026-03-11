El tren México–Querétaro recorrerá 226 kilómetros de vía doble con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y tendrá en San Juan del Río una de sus cinco estaciones, junto con Buenavista, Huehuetoca, Tula y la terminal La Corregidora en la capital del estado.

El proyecto, con operación prevista para 2027, beneficiará a una población estimada de 5.6 millones de personas y generará una demanda cercana a 10 millones de pasajeros anuales.

Desde la estación sanjuanense, los usuarios conectarán con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, el Metro, el Metrobús y, en sentido contrario, con el QroBús en Querétaro capital.

"Ya no haríamos una vuelta de muchos kilómetros y tiempo", explicó Cabrera Valencia al referirse al segundo gran proyecto: una carretera de cuota que enlazará directamente con el Arco Norte, corredor que hoy une Puebla, Pachuca y Tula.

La estación sanjuanense del tren México–Querétaro conectará al municipio con la CDMX en aproximadamente 80 minutos. Infografía Rotativo.

Con esta vía, transportistas y automovilistas que se dirigen al puerto de Veracruz dejarán de subir a la autopista 57, lo que recortará distancia y costo de operación hacia el Golfo de México. El alcalde estimó que el trazo pasaría por la zona de Tula, Hidalgo.

Quinto acceso y carretera 300 resolverán saturación histórica

El quinto acceso a la ciudad —referido por la presidenta de la República el 5 de febrero de 2025 como Puente de Patos— atenderá la zona de mayor presión vehicular del municipio.

La zona Oriente concentra desarrollos habitacionales e industria que generan flujos de movilidad crecientes, y la propia construcción del tren interurbano aceleró la inclusión de este acceso en la agenda federal, pues originalmente no estaba contemplado.

A esa intervención se suma la ampliación de la carretera 300 a cuatro carriles y la adecuación vial frente al Tecnológico de San Juan del Río, obras que Cabrera Valencia calificó como indispensables ante el crecimiento urbano acelerado de los últimos años. Ambos proyectos buscan desahogar accesos principales que hoy operan al límite de su capacidad.

"San Juan del Río tiene mucho para crecer, pero hay que crecerlo con orden", señaló el presidente municipal, quien informó que su administración mantiene un ordenamiento estricto con desarrolladores inmobiliarios y ha frenado colonias irregulares en coordinación con el gobierno estatal del gobernador Mauricio Kuri y dependencias federales.

¿Qué cambiará para los sanjuanenses con el tren y las nuevas vialidades?

El impacto combinado de los seis proyectos redibujará la posición geográfica estratégica de San Juan del Río. El tren reducirá a menos de hora y media un trayecto que hoy puede extenderse hasta seis horas por la congestión de la autopista 57D; el enlace con el Arco Norte abrirá una ruta directa al oriente del país sin pasar por la capital queretana; y el quinto acceso desahogará el flujo interno que genera la actividad industrial.

Cabrera Valencia subrayó que el municipio es uno de los más beneficiados en el arranque del sexenio federal, con una planeación que busca sentar bases para las próximas administraciones.