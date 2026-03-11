San Juan del Río, 11 de marzo de 2026. — Talleres de alfarería, joyería de plata, técnicas textiles y elaboración de velas artesanales forman parte del programa de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026, que se realizará del 20 al 22 de marzo en el Jardín de la Familia.
El evento, organizado por la Dirección de Turismo del municipio, incluye también presentaciones musicales, danza folklórica y recorridos nocturnos de Noche de Leyendas a cargo de Vive Tours.
La feria forma parte de las acciones de promoción cultural y turística que impulsa el gobierno municipal de San Juan del Río durante el periodo 2024-2027.
El programa abarca tres días de actividades con acceso gratuito, orientadas a difundir el trabajo de artesanos locales y regionales mediante demostraciones en vivo donde los asistentes podrán observar los procesos de creación de piezas artesanales.
Las actividades arrancan el viernes 20 de marzo con la inauguración a las 13:00 horas, seguida de una exposición y creación de alfarería impartida por Tiznado Cerámica de 14:00 a 15:30 horas.
El sábado 21 será la jornada más extensa, con talleres desde las 10:00 horas: exposición y elaboración de joyería de plata a cargo de Riverasilver.925, técnicas textiles por Artmuj y demostración de velas artesanales por Nubien.
La oferta del sábado se complementa con la presentación musical del Grupo Face Diez de 16:00 a 17:00 horas y la actuación de la Compañía de Danza Folklórica Ollin Yoliztli de 17:30 a 18:30 horas. Al caer la noche, Vive Tours ofrecerá un recorrido de Noche de Leyendas a partir de las 18:30 horas.
Música y artesanías cierran la Feria Artesanal el domingo 22
El último día de actividades inicia a las 15:00 horas con un taller de elaboración de bolsa con técnica de toquilla impartido por Mayerling. A las 16:00 horas se presentará la cantante Esmeralda Labra del Billar, seguida por Jorge Negrete, cantante versátil, de 17:00 a 18:00 horas.
El cierre de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026 será nuevamente con un recorrido de Noche de Leyendas a las 18:30 horas.
Día
Horario
Actividad
Viernes 20
13:00 h
Inauguración
Viernes 20
14:00-15:30 h
Exposición de alfarería — Tiznado Cerámica
Sábado 21
10:00-12:30 h
Joyería de plata — Riverasilver.925
Sábado 21
13:00-14:30 h
Técnicas textiles — Artmuj
Sábado 21
15:00-16:00 h
Velas artesanales — Nubien
Sábado 21
16:00-17:00 h
Música — Grupo Face Diez
Sábado 21
17:30-18:30 h
Danza — Ollin Yoliztli
Sábado 21
18:30 h
Noche de Leyendas — Vive Tours
Domingo 22
15:00-16:00 h
Bolsa de toquilla — Mayerling
Domingo 22
16:00-17:00 h
Música — Esmeralda Labra del Billar
Domingo 22
17:00-18:00 h
Música — Jorge Negrete
Domingo 22
18:30 h
Noche de Leyendas — Vive Tours
Programa de la Feria Artesanal San Juan del Río 2026 en el Jardín de la Familia
¿Dónde y cuándo es la Feria Artesanal San Juan del Río 2026?
El evento se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de marzo en el Jardín de la Familia, ubicado en la zona centro de San Juan del Río. El acceso es gratuito y las actividades están abiertas al público en general.