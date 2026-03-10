Sedatu evaluará nuevas áreas recreativas en San Juan del Río

Cabrera Valencia anuncia recorrido este viernes para definir ubicación de instalaciones con recursos federales.

Áreas recreativas en San Juan del Río serán evaluadas por Sedatu para instalar nuevos espacios de esparcimiento con recursos federales

Las nuevas instalaciones recreativas se ubicarán en las zonas de mayor demanda ciudadana del municipio.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 10 de marzo de 2026. — Nuevas instalaciones de esparcimiento y recreación llegarán a San Juan del Río con recursos del gobierno federal, tras el anuncio del alcalde Roberto Cabrera Valencia de un recorrido conjunto con personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) programado para este viernes.

El municipio propondrá las ubicaciones con base en la demanda ciudadana, y la dependencia evaluará la viabilidad para equipar las zonas seleccionadas.

\u00c1reas recreativas en San Juan del R\u00edo ser\u00e1n evaluadas por Sedatu para instalar nuevos espacios de esparcimiento con recursos federales San Juan del Río ha gestionado múltiples beneficios federales en infraestructura y desarrollo urbano. Infografía: Rotativo.

San Juan del Río es uno de los municipios con mayor cantidad de beneficios gestionados ante la federación durante el arranque del actual sexenio, lo que ha permitido canalizar recursos en distintos rubros, desde infraestructura carretera hasta espacios para la convivencia familiar.

El alcalde indicó que la coordinación con las dependencias federales ha sido constante y directa. "Nosotros proponemos de acuerdo a las necesidades; hacemos el cierre de pinza", señaló Cabrera Valencia al referirse a la dinámica de trabajo con el gobierno de la República.

El esquema, precisó, consiste en que el municipio identifica las zonas prioritarias y Sedatu aporta los recursos para el equipamiento de las nuevas áreas.

La visita de la dependencia federal se suma a un paquete más amplio de obras en el municipio que incluye la conexión con el Arco Norte, la ampliación de la carretera 300 y un quinto acceso vial por la zona Oriente, proyectos que en conjunto buscan mejorar la calidad de vida y la movilidad en San Juan del Río.

