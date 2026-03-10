San Juan del Río, 10 de marzo de 2026. — Nuevas instalaciones de esparcimiento y recreación llegarán a San Juan del Río con recursos del gobierno federal, tras el anuncio del alcalde Roberto Cabrera Valencia de un recorrido conjunto con personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) programado para este viernes.
El municipio propondrá las ubicaciones con base en la demanda ciudadana, y la dependencia evaluará la viabilidad para equipar las zonas seleccionadas.
San Juan del Río ha gestionado múltiples beneficios federales en infraestructura y desarrollo urbano. Infografía: Rotativo.San Juan del Río es uno de los municipios con mayor cantidad de beneficios gestionados ante la federación durante el arranque del actual sexenio, lo que ha permitido canalizar recursos en distintos rubros, desde infraestructura carretera hasta espacios para la convivencia familiar.
El alcalde indicó que la coordinación con las dependencias federales ha sido constante y directa. "Nosotros proponemos de acuerdo a las necesidades; hacemos el cierre de pinza", señaló Cabrera Valencia al referirse a la dinámica de trabajo con el gobierno de la República.
El esquema, precisó, consiste en que el municipio identifica las zonas prioritarias y Sedatu aporta los recursos para el equipamiento de las nuevas áreas.
La visita de la dependencia federal se suma a un paquete más amplio de obras en el municipio que incluye la conexión con el Arco Norte, la ampliación de la carretera 300 y un quinto acceso vial por la zona Oriente, proyectos que en conjunto buscan mejorar la calidad de vida y la movilidad en San Juan del Río.