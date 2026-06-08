Ciudad de México, 8 de junio de 2026.- México abrirá la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, en un duelo que arranca a las 13:00 horas del centro del país y marca el inicio del primer Mundial con 48 selecciones.

El compromiso inaugural coloca a la selección de Javier Aguirre como anfitriona ante su afición y devuelve al Coloso de Santa Úrsula a un escenario que ya conoce: será el único recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras los de 1970 y 1986.

Las claves del debut mundialista

México y Sudáfrica abren el Grupo A; el ganador toma ventaja temprana rumbo a octavos.

El Tri llega invicto en 2026, con seis triunfos y dos empates bajo Aguirre.

La capital declaró feriado el 11 de junio para que la afición siga el encuentro.

México afronta el torneo como coanfitrión del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, en la primera edición repartida entre tres países y 16 ciudades sede. El país recibirá 13 de los 104 partidos: cinco en el Azteca —designado Estadio Ciudad de México para el certamen y rebautizado comercialmente Estadio Banorte—, cuatro en el Estadio Akron de Guadalajara y cuatro en el Estadio BBVA de Monterrey.

¿A qué hora juega México vs Sudáfrica?

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas del centro de México. La transmisión por televisión abierta correrá a cargo de Canal 5 y Azteca 7. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo A, que completan Corea del Sur y la República Checa.

El cruce repite el guion de hace 16 años. México y Sudáfrica también inauguraron el Mundial de 2010 un 11 de junio, en Johannesburgo, con empate 1-1; aquel gol del descuento lo firmó Rafael Márquez, hoy auxiliar de Aguirre en el banquillo. El Tri llega a la cita tras un arranque de año sólido que le permitió estabilizar su lugar en el ranking FIFA después de un inicio complicado.

La preparación incluyó una gira de amistosos que pasó por el centro del país, con un partido en Querétaro como parte de la antesala mundialista. Aguirre, que dirigirá su tercera Copa del Mundo con el Tri tras Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, definió una convocatoria que mezcla a los referentes europeos con futbolistas de la Liga MX.

Después del estreno ante Sudáfrica, México volverá al Azteca el 24 de junio para cerrar la fase de grupos; entre ambos compromisos enfrentará a Corea del Sur. La final del torneo se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.