Querétaro, 18 de febrero de 2026. — A menos de cuatro meses del debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el amistoso ante Islandia programado para el próximo 25 de febrero en el Estadio Corregidora se perfila como la última vitrina exclusiva para futbolistas de la Liga MX que buscan un lugar en la lista final de Javier Aguirre.
El encuentro, pactado a las 20:00 horas, se disputará fuera de Fecha FIFA, por lo que el cuerpo técnico no podrá contar con los seleccionados que militan en Europa y armará el plantel únicamente con talento del circuito local.
La preparación mundialista del Tri arrancó en enero con dos triunfos consecutivos de visitante ante Panamá y Bolivia, resultados que dieron un respiro después de cerrar 2025 con seis partidos sin ganar.
Ahora, el duelo ante los nórdicos representa una oportunidad para que Aguirre afine aspectos tácticos y observe de cerca a jugadores que compiten semana a semana en el Clausura 2026, torneo que tendrá una pausa tras la Jornada 3 precisamente para facilitar este compromiso.
De acuerdo con información filtrada en medios deportivos, Chivas aportaría hasta 10 elementos a la convocatoria, lo que convertiría al Guadalajara en la base del combinado nacional para este partido.
Entre los nombres que suenan con fuerza están Raúl Rangel, Richard Ledezma, Luis Romo, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Ángel Sepúlveda. La novedad más llamativa sería el posible debut de Diego Campillo, defensa central que se ha consolidado como titular indiscutible en la zaga rojiblanca durante el presente torneo.
Islandia, rival elegido para simular estilo europeo de cara al Mundial
La elección de Islandia como rival no es casual. Según la dirección deportiva de la FMF, el objetivo es familiarizar al grupo con el estilo de juego físico y disciplinado que caracteriza a las selecciones europeas, similar al que México enfrentará en la fase de grupos del Mundial de 2026.
El historial entre ambas selecciones favorece al Tri con tres victorias y dos empates en cinco enfrentamientos, sin conocer la derrota, con seis goles anotados y apenas uno recibido.
El Estadio Corregidora albergará así su décimo partido de selección nacional en su historia, con un saldo de seis triunfos y tres derrotas en las nueve presentaciones previas.
Duilio Davino, director deportivo de la Selección, señaló que jugar en Querétaro responde al compromiso de llevar al Tri a diferentes plazas del país, mientras que el gobernador Mauricio Kuri calificó al recinto como un escenario adecuado para eventos internacionales de esta magnitud.
Tras el duelo ante Islandia, la agenda mundialista del Tri se intensificará con dos compromisos de mayor exigencia en la Fecha FIFA de marzo: México enfrentará a Portugal el 28 de ese mes en el Estadio Banorte de la Ciudad de México —encuentro que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo— y cerrará contra Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago.
Posteriormente, la FMF confirmó este martes tres amistosos adicionales: ante Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 de mayo en Pasadena y Serbia el 4 de junio.
¿Cuándo y contra quién debuta México en el Mundial 2026?
El Tri inaugurará la Copa del Mundo el 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas, tiempo del centro. El segundo compromiso será ante Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos el 24 de junio contra el ganador del repechaje europeo —que saldrá entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda— nuevamente en la capital.
Con los tres partidos en territorio nacional, México tendrá la ventaja de jugar como local en un formato ampliado a 48 selecciones donde los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final.
Los aficionados queretanos que deseen asistir al amistoso del 25 de febrero pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma Fanki, con precios que van desde los 440 hasta los 960 pesos según la localidad, aunque algunas zonas ya se encuentran agotadas.