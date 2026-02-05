México, 5 de febrero de 2026. —Un campeonato de karting con premio directo a la competencia profesional fue presentado por Blac Racing, GoKartManía y Escudería Telmex.
El ganador del Blac GoKartManía Escudería Telmex Academy Challenge obtendrá un asiento totalmente pagado en la categoría Fórmula 5 de la Súper Copa Roshfrans 2026, dando el salto del karting al automovilismo de monoplazas en un proyecto que busca transformar la detección de talento en México.
El automovilismo mexicano ha enfrentado durante años la falta de una ruta accesible entre las categorías formativas y la competencia profesional.
Con esta alianza, las tres organizaciones apuestan por un modelo que conecta la formación desde la base con oportunidades reales en campeonatos nacionales, un esquema que ya dio resultados con el programa Academy en 2025.
La academia-campeonato se disputará de manera presencial en siete sedes distribuidas en distintas regiones del país: Plaza Carso, Plaza Tlane, Ciudad Jardín Neza, Paseo Altozano Morelia, Altabrisa Mérida, Citadella San Luis Potosí y FunRacing Coyoacán.
El pre registro ya está abierto y las bases oficiales junto con las inscripciones se darán a conocer el próximo 16 de febrero.
Alineación del Blac GoKartManía Racing Team para la Súper Copa Roshfrans
Durante la presentación también se reveló la alineación oficial del equipo para la temporada 2026, que competirá en tres categorías de la Súper Copa Roshfrans. En GTM Pro 1, la división más alta del serial, el monoplaza será conducido por Pablo Pérez de Lara, considerado una de las jóvenes promesas del automovilismo nacional.
Fercho Urquiza buscará nuevamente el título en GTM Light, ahora acompañado por Javier Campos, piloto con amplia trayectoria en competencias del país.
El caso más representativo del modelo formativo es Leonardo Hurtado, campeón del Blac Racing Academy 2025, quien debutará en Fórmula 5 como resultado directo del programa.
Su paso del karting a la competencia profesional valida la propuesta que ahora se amplía con el respaldo de Escudería Telmex y GoKartManía.
Edgar Paredes Chiang, director general de Blac Racing, y Ricardo Pérez de Lara Gisholt, CEO de GoKartManía, encabezan el proyecto. Ambos coincidieron en la necesidad de construir una plataforma que devuelva al automovilismo mexicano oportunidades reales de crecimiento para las nuevas generaciones.
La temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans arrancará los días 21 y 22 de febrero en Mérida, Yucatán, fecha que marcará también el inicio competitivo del equipo con su nueva alineación en las tres categorías.