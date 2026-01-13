Pittsburgh, 13 de enero de 2026. — Mike Tomlin renunció como entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers después de 18 temporadas al frente de una de las franquicias más emblemáticas de la NFL, informó el presidente del equipo, Art Rooney II.

El técnico de 52 años, quien era el entrenador con más antigüedad en los principales deportes profesionales estadounidenses, tomó la decisión tras una nueva eliminación rápida en los playoffs de la temporada 2025.

Tomlin compiló récord de 183 victorias, 107 derrotas y dos empates en temporada regular, ganó un Super Bowl en 2009 y asistió a otro en 2011. Su salida representa un cambio radical que tendrá efectos dominó en toda la liga profesional de fútbol americano.

Tomlin era un desconocido cuando los Steelers lo sacaron del anonimato en 2007 y le dieron al joven y carismático coordinador defensivo de los Minnesota Vikings uno de los trabajos más estables en los deportes.

Con apenas 34 años se convirtió en el entrenador más joven en ganar un Super Bowl cuando Pittsburgh derrotó a Arizona Cardinals 27-23 en febrero de 2009.

Durante las siguientes 18 temporadas, Tomlin forjó su propio capítulo con una de las franquicias más importantes de la NFL, convirtiéndose al mismo tiempo en una de las voces más respetadas aunque idiosincrásicas del deporte. Nunca tuvo una temporada perdedora, marca que ningún otro entrenador activo puede igualar.

Constancia define legado de 18 años

Al preguntarles repetidamente qué diferenciaba a Tomlin de sus compañeros, sus jugadores destacaron su constancia. El entrenador era el mismo día tras día, temporada tras temporada, manteniendo un estilo de liderazgo consistente que generó respeto en el vestidor.

Esa consistencia, sin embargo, también se reflejó en los resultados recientes. Los Steelers no ganaban un partido de playoffs desde 2016, acumulando cuatro eliminaciones consecutivas en postemporada. La franquicia no alcanzaba el Super Bowl desde la temporada 2010, cuando perdieron ante Green Bay Packers.

Tras otra rápida eliminación en los playoffs de la temporada 2025, Tomlin usó su voz por última vez para decirle al presidente del equipo, Art Rooney II, que era hora de intentar algo diferente. La decisión sorprendió a la organización por tratarse de una renuncia voluntaria y no un despido.

Récord impecable en temporada regular

Tomlin termina su trayectoria con los Steelers como uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la franquicia. Su récord de 183-107-2 en temporada regular incluye 10 apariciones en playoffs y dos títulos de división AFC Norte en años recientes.

El técnico nunca experimentó una temporada perdedora durante sus 18 años al frente del equipo, logrando al menos ocho victorias en cada campaña. Esta racha de consistencia es única entre los entrenadores activos de la NFL y representa uno de los logros más notables de su carrera.

Sin embargo, la sequía de nueve años sin victorias en playoffs pesó en la decisión. Los Steelers cayeron en ronda de comodines o divisional en sus últimas cuatro apariciones postemporales, generando frustración entre la afición que esperaba volver a competir por el campeonato.

Cambio sísmico en la NFL

La salida de Tomlin representa un cambio radical que tendrá efectos dominó en toda la liga. Como el entrenador con más antigüedad en los principales deportes profesionales estadounidenses, su renuncia abre uno de los trabajos más codiciados del fútbol americano.

Los Steelers no han tenido más que tres entrenadores en jefe desde 1969: Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin. Esta estabilidad organizacional es casi única en la NFL moderna y convierte la vacante en una de las más atractivas para candidatos.

El presidente Art Rooney II enfrentará la tarea de encontrar al sucesor de Tomlin, quien deja un legado de profesionalismo, liderazgo y resultados consistentes. La decisión del entrenador de renunciar en lugar de ser despedido preserva su reputación y le permite explorar otras oportunidades en la liga.

Tomlin se convirtió en el primer entrenador afroamericano en ganar un Super Bowl sin haber sido anteriormente jugador de la NFL. Su impacto trasciende los números, habiendo sido mentor de múltiples coordinadores que ahora son entrenadores en jefe en otras franquicias.