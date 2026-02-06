México, 6 de Febrero de 2026. — El consumo de alitas de pollo en los hogares mexicanos registra un incremento del 7.2% durante la semana del Super Bowl, según cifras de Bachoco correspondientes a 2025.

Febrero se consolidó como el segundo mes con mayores ventas de alitas en el año —solo por debajo de mayo—, lo que confirma al partido de la NFL como un detonador directo del consumo doméstico de esta botana en el país.

Sin embargo, la relación entre alitas y fútbol americano no siempre existió. Su popularidad comenzó a crecer en Estados Unidos entre las décadas de los 80 y 90, cuando bares deportivos las adoptaron como un alimento práctico, fácil de compartir y pensado para comer con las manos sin perder de vista la pantalla.

Con la globalización del Super Bowl y la expansión de la cultura de ver el partido en casa, el ritual cruzó fronteras hasta adaptarse al mercado mexicano.

En México, las reuniones para seguir eventos deportivos encontraron en las alitas una botana ideal. El fenómeno no se limita al fútbol americano: el análisis de ventas por momentos deportivos durante 2025 muestra que finales, playoffs y partidos de alto perfil generan picos de consumo similares.

Desde competencias internacionales de fútbol hasta instancias decisivas de ligas profesionales, los encuentros se convierten en pretextos para reunirse y compartir comida.

Febrero, mes clave en ventas de alitas en México

De acuerdo con datos internos de Bachoco correspondientes al periodo enero-diciembre de 2025, febrero se posicionó como el segundo mes con mayores ventas de alitas del año, apenas por debajo de mayo.

La cifra refuerza la idea de que el Super Bowl funciona como un activador de consumo planificado: las familias organizan la reunión alrededor del juego y del menú que acompañará la transmisión.

"El Super Bowl se ha consolidado como uno de los momentos de mayor consumo de alitas en los hogares mexicanos", señaló la marca Bachoco. A su juicio, la fecha "activa la convivencia en casa y transforma la mesa en el centro de la experiencia", más allá del resultado deportivo.

El patrón se repite en distintos momentos del calendario. Competencias internacionales, finales de liga y eventos de alto perfil impulsan la demanda de productos listos para compartir.

Las alitas, por su formato práctico y su versatilidad de preparación, se mantienen como la botana preferida en reuniones deportivas a lo largo del año.

Para los hogares que planean su menú alrededor del Super Bowl, las opciones de preparación van desde recetas clásicas con salsa búfalo hasta versiones con chile seco, miel o adobo, adaptadas al paladar mexicano.