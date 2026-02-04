Querétaro, 4 de febrero de 2026. —La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no realizará conferencia mañanera en Querétaro este 5 de febrero, ya que su visita será exclusivamente para asistir al acto conmemorativo en el Teatro de la República.

La mandataria federal precisó que el traslado a la capital queretana será directo al evento oficial.

La conmemoración del 5 de febrero recuerda la promulgación de la Constitución de 1917 en el recinto queretano. En años recientes, presidentes de distintas administraciones han encabezado el acto protocolario en esta fecha, consolidando al Teatro de la República como sede histórica de la celebración.

Durante su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre su agenda. "No va a haber mañanera mañana. Nos vamos directo a Querétaro. Vamos directo al evento del 5 de febrero", expresó, y agregó que el viernes sí ofrecerá conferencia en Michoacán.

El gobernador Mauricio Kuri González había confirmado previamente la visita de la presidenta para encabezar el evento. El mandatario estatal indicó que la agenda oficial contempla únicamente su participación en el acto, aunque no descartó la posibilidad de algún encuentro adicional dependiendo de la disposición de Sheinbaum.

Dispositivo de seguridad para visita de Sheinbaum a Querétaro

El Gobierno del Estado prevé un operativo especial en materia de seguridad y movilidad en el primer cuadro de la ciudad, particularmente en los alrededores del Teatro de la República. La presencia de la titular del Ejecutivo federal implica coordinación entre corporaciones estatales y federales.

Kuri González señaló que la visita representa una oportunidad para mantener comunicación sobre proyectos de alcance nacional que involucran a la entidad.

Entre ellos mencionó el Tren México-Querétaro, así como estrategias relacionadas con el desarrollo energético en la zona.

El acto protocolario del 5 de febrero reúne tradicionalmente a representantes de los tres poderes de la Unión y autoridades locales en el recinto donde fue promulgada la Carta Magna hace más de un siglo.