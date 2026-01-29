Trump elogia a Sheinbaum: "México tiene una líder maravillosa e inteligente"

Presidente de Estados Unidos anuncia futuras reuniones bilaterales tras conversación centrada en frontera, narcotráfico y comercio.

Presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostienen diálogo bilateral donde Trump elogia a Sheinbaum como líder maravillosa

La conversación entre ambos mandatarios abordó temas de frontera, narcotráfico y comercio México-Estados Unidos.

México, 29 de enero de 2026. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como "una líder maravillosa e inteligente" luego de sostener una conversación telefónica que ambos mandatarios describieron como productiva.

El mensaje fue publicado por Trump en su red social Truth Social, donde además anunció que programarán reuniones en ambos países.

La relación bilateral México-Estados Unidos atraviesa un momento de definiciones en temas críticos como migración, seguridad y comercio.

La llamada entre Trump y Sheinbaum representa el primer acercamiento público de alto nivel entre ambos gobiernos en semanas recientes, luego de tensiones derivadas de políticas migratorias y amenazas arancelarias.

"Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta de México. Fue muy positiva para ambos países", escribió el mandatario estadounidense.

Según su mensaje, la plática se centró en tres ejes: la frontera bilateral, la lucha contra el narcotráfico y el comercio entre ambas naciones.

Trump adelantó que ambos gobiernos volverán a establecer diálogo próximamente y que los equipos de trabajo de los dos países continuarán las negociaciones. "Pronto volveremos a hablar y, en última instancia, programaremos reuniones en nuestros respectivos países", indicó el presidente estadounidense en su publicación.

Trump reconoce liderazgo de Sheinbaum ante tensiones bilaterales

El elogio de Trump hacia Sheinbaum contrasta con el tono de declaraciones previas sobre políticas migratorias y comerciales. "México tiene una líder maravillosa e inteligente.

¡Deberían estar muy contentos por ello!", concluyó el mandatario estadounidense en su mensaje difundido a través de Truth Social.

Hasta el momento, el gobierno de México no ha emitido un comunicado oficial detallando los acuerdos alcanzados durante la llamada ni los compromisos específicos asumidos por ambas partes en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico. Este medio solicitará postura oficial sobre los términos de la conversación.

La próxima etapa del diálogo bilateral incluirá trabajo coordinado entre los equipos de ambos gobiernos, según lo anunciado por Trump.

Las reuniones presenciales en México y Estados Unidos serían el siguiente paso en la agenda bilateral, aunque no se precisaron fechas tentativas para estos encuentros de alto nivel.

