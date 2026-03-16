Finca Vai pierde calidad; turistas denuncian suciedad y mal trato

Visitantes reportan áreas cerradas, bebidas de mala calidad y trato hostil en la finca quesera de la Ruta del Queso y el Vino.

Fachada de Finca Vai sobre la carretera Querétaro-Tequisquiapan en la Ruta del Queso y el Vino en Tequisquiapan, Querétaro

Finca Vai, establecimiento de la Ruta del Queso y el Vino que acumula quejas de turistas por servicio deficiente y suciedad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan — 16 de marzo de 2026. —Instalaciones sucias, áreas cerradas por falta de empleados, bebidas preparadas de mala calidad y un trato cada vez más deficiente hacia los visitantes son las quejas que se acumulan contra Finca Vai, establecimiento ubicado sobre la carretera Querétaro-Tequisquiapan, en la localidad de Purísima de Cubos.

El negocio, que forma parte de la Ruta del Queso y el Vino, arrastra un deterioro visible en su oferta turística que contrasta con los más de 15 años que presume de trayectoria en la región.

Los señalamientos provienen de turistas y visitantes que llegan al lugar atraídos por los recorridos gastronómicos, las degustaciones de quesos artesanales y las catas de vino que Finca Vai promueve en sus redes sociales. La realidad que encuentran, sin embargo, dista de la expectativa: secciones enteras permanecen cerradas al público porque el establecimiento no cuenta con personal suficiente para operarlas.

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Trabajadores del lugar han referido a visitantes que reciben maltrato por parte del encargado o propietario, situación que genera una rotación constante de empleados y agrava la falta de atención.

En Tripadvisor, donde Finca Vai acumula decenas de evaluaciones, múltiples usuarios coinciden con los señalamientos. Visitantes describen el área de venta como un espacio con polvo y plagado de moscas. La sección de vinos ha sido calificada como una simulación improvisada, con barricas arrumbadas y cubiertas de telarañas.

También reportan que las degustaciones se sirven en vasos de plástico y que el personal desconoce las características básicas de los productos que ofrece.

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Productos deteriorados alejan a turistas de Finca Vai

La calidad de lo que se vende y se sirve representa otro foco de inconformidad. Turistas señalan que tanto las bebidas preparadas como algunos artículos gastronómicos presentan signos de deterioro por el paso del tiempo. Los quesos, que durante años fueron el principal atractivo del establecimiento, han perdido consistencia en su calidad, según consumidores que comparan visitas anteriores con la experiencia actual en la Ruta del Queso.

El servicio al cliente es quizás la queja más reiterada. Visitantes documentan tiempos de espera prolongados sin que nadie los atienda, empleados que muestran abierto desinterés y, en algunos casos, actitudes hostiles. Un patrón recurrente en las reseñas apunta al personal del mostrador y la caja como el punto más crítico. Otros señalan que la terminal bancaria frecuentemente aparece como "descompuesta", lo que obliga a pagar en efectivo.

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¿Qué pueden hacer los turistas afectados en la Ruta del Queso y el Vino?

Los visitantes que consideren haber sido víctimas de prácticas comerciales irregulares pueden presentar una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Finca Vai se ubica sobre la carretera Querétaro-Tequisquiapan, en Purísima de Cubos. Hasta el momento, los propietarios del establecimiento no han emitido postura sobre los señalamientos de turistas documentados en plataformas digitales.

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