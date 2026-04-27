San Juan del Río, 27 de abril de 2026. — Locatarios del Mercado Reforma, el principal centro de abastos de San Juan del Río, denuncian una ola de robos nocturnos que se repite con creciente frecuencia y sin que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal haya incrementado los rondines en la zona ni establecido un canal de atención con el gremio afectado.

Entre los casos documentados por comerciantes del mercado, una mujer dijo que le saquearon alrededor de 25 mil pesos que había dejado en su negocio de ventas del fin de semana.

Un carnicero del mismo centro de abastos señaló que ya se han metido al mercado cerca de cuatro veces y que en ninguno de esos incidentes hubo respuesta preventiva de la corporación.

Ambos coincidieron en que los hechos ocurren durante la noche y la madrugada, y que el problema se agrava en un municipio que ya supera los 350 mil habitantes y sigue creciendo.

Los afectados señalaron directamente al secretario de Seguridad Pública Municipal, Orlando Chávez Landaverde, por no haber tenido ningún acercamiento con el gremio para atender la problemática.

"Necesitamos más patrullajes, más presencia de la policía en la zona y que se atienda esta situación que cada vez se está haciendo más frecuente", coincidieron en señalar los comerciantes.

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La queja de los locatarios del Mercado Reforma contradice, al menos en el segmento de comercio, el discurso oficial de reducción delictiva con el que cerró 2025 la administración.

El propio Chávez Landaverde informó en noviembre pasado que los robos bajaron a 48 casos en comercio sin violencia frente a 53 del año previo, y que la estrategia de motopatrulleros en el primer cuadro había sido clave para ese descenso.

Los locatarios del Reforma, sin embargo, advierten que los robos en su centro de abastos no se reflejan necesariamente en carpetas de investigación formales si no se denuncia cada incidente.

La corporación municipal mantiene 287 elementos policiales activos y un sistema de 260 cámaras de videovigilancia, recursos que los comerciantes consideran insuficientes para las horas nocturnas en el entorno del mercado.

En 2026, la SSPM ha aplicado operativos en los límites con Hidalgo y Estado de México en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, aunque sin que esas acciones se hayan traducido en mayor presencia nocturna dentro del casco urbano, de acuerdo con los propios afectados.

¿Qué piden los locatarios del Mercado Reforma a la SSPM?

Los comerciantes plantean tres demandas concretas: incrementar los rondines nocturnos y de madrugada en el perímetro del mercado, establecer un mecanismo permanente de comunicación entre la corporación y los representantes del gremio, y atender las denuncias ya presentadas sin seguimiento visible.