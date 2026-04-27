Saqueos nocturnos en el Mercado Reforma dejan a locatarios de SJR sin respuesta de la policía

Comerciantes exigen a la SSPM rondines nocturnos y acercamiento institucional con el gremio.

Locatarios del Mercado Reforma en San Juan del Río denuncian robos nocturnos frecuentes ante la falta de patrullaje de la SSPM municipal

Locatarios del Mercado Reforma en San Juan del Río, el principal centro de abastos del municipio, denuncian saqueos nocturnos reiterados sin respuesta de la corporación policial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de abril de 2026. — Locatarios del Mercado Reforma, el principal centro de abastos de San Juan del Río, denuncian una ola de robos nocturnos que se repite con creciente frecuencia y sin que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal haya incrementado los rondines en la zona ni establecido un canal de atención con el gremio afectado.

Entre los casos documentados por comerciantes del mercado, una mujer dijo que le saquearon alrededor de 25 mil pesos que había dejado en su negocio de ventas del fin de semana.

Un carnicero del mismo centro de abastos señaló que ya se han metido al mercado cerca de cuatro veces y que en ninguno de esos incidentes hubo respuesta preventiva de la corporación.

Ambos coincidieron en que los hechos ocurren durante la noche y la madrugada, y que el problema se agrava en un municipio que ya supera los 350 mil habitantes y sigue creciendo.

Los afectados señalaron directamente al secretario de Seguridad Pública Municipal, Orlando Chávez Landaverde, por no haber tenido ningún acercamiento con el gremio para atender la problemática.

"Necesitamos más patrullajes, más presencia de la policía en la zona y que se atienda esta situación que cada vez se está haciendo más frecuente", coincidieron en señalar los comerciantes.

Contraste con los reportes oficiales de seguridad en SJR

La queja de los locatarios del Mercado Reforma contradice, al menos en el segmento de comercio, el discurso oficial de reducción delictiva con el que cerró 2025 la administración.

El propio Chávez Landaverde informó en noviembre pasado que los robos bajaron a 48 casos en comercio sin violencia frente a 53 del año previo, y que la estrategia de motopatrulleros en el primer cuadro había sido clave para ese descenso.

Los locatarios del Reforma, sin embargo, advierten que los robos en su centro de abastos no se reflejan necesariamente en carpetas de investigación formales si no se denuncia cada incidente.

La corporación municipal mantiene 287 elementos policiales activos y un sistema de 260 cámaras de videovigilancia, recursos que los comerciantes consideran insuficientes para las horas nocturnas en el entorno del mercado.

En 2026, la SSPM ha aplicado operativos en los límites con Hidalgo y Estado de México en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional, aunque sin que esas acciones se hayan traducido en mayor presencia nocturna dentro del casco urbano, de acuerdo con los propios afectados.

¿Qué piden los locatarios del Mercado Reforma a la SSPM?

Los comerciantes plantean tres demandas concretas: incrementar los rondines nocturnos y de madrugada en el perímetro del mercado, establecer un mecanismo permanente de comunicación entre la corporación y los representantes del gremio, y atender las denuncias ya presentadas sin seguimiento visible.

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