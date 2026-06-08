Encarcelan a dos por robo violento de camioneta en San Juan del Río

San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Edgar "N" y Andrés Daniel "N" por el robo de un vehículo cometido en San Juan del Río el pasado 21 de abril de 2026.
Los dos hombres interceptaron a un asesor de ventas que recorría el Macrolibramiento a bordo de una camioneta. Descendieron armados y, mediante amenazas y violencia física, lo despojaron de la unidad y de varias pertenencias.
El conductor fue obligado a bajar del vehículo mientras los responsables escaparon en dos automóviles: la camioneta robada y el auto con el que le habían cerrado el paso. Ese doble vehículo de huida marcó la línea de investigación que terminó por ubicarlos.
¿Dónde ocurrió el robo de la camioneta en San Juan del Río?
El asalto se registró sobre el Macrolibramiento, una vía de alto flujo donde la víctima desarrollaba actividades laborales. La unidad pertenecía a una empresa comercializadora y el asesor la utilizaba en sus recorridos diarios. El caso se suma a otras carpetas por robo en la demarcación que ya derivaron en vinculación por robo.
¿Cómo detuvieron a los responsables?
La indagatoria, a cargo de la Policía de Investigación del Delito, reunió datos de prueba que permitieron solicitar y obtener las órdenes de aprehensión contra ambos. En coordinación con Michoacán, los imputados fueron localizados en aquella entidad, detenidos y trasladados a Querétaro para ponerlos a disposición de la autoridad. El esquema de colaboración opera de forma permanente en los operativos en límites del municipio y se apoya en el despliegue conjunto del operativo de seguridad local.
En la audiencia inicial, por cumplimiento de orden de aprehensión, el juez resolvió vincular a proceso a Edgar "N" y Andrés Daniel "N" e impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar. El plazo para la investigación complementaria quedó fijado en dos meses, periodo en el que el ministerio público integrará el resto de los datos de prueba antes de la siguiente etapa.