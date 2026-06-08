Encarcelan a dos por robo violento de camioneta en San Juan del Río

Los imputados interceptaron a un asesor de ventas sobre el Macrolibramiento, lo despojaron de la unidad bajo amenazas y huyeron hacia Michoacán.

Camioneta sobre el Macrolibramiento de San Juan del Río, sitio donde dos hombres interceptaron y despojaron a un conductor bajo amenazas.

El Macrolibramiento de San Juan del Río, vía donde los imputados interceptaron al conductor de la camioneta antes de despojarlo bajo amenazas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Edgar "N" y Andrés Daniel "N" por el robo de un vehículo cometido en San Juan del Río el pasado 21 de abril de 2026.

Los dos hombres interceptaron a un asesor de ventas que recorría el Macrolibramiento a bordo de una camioneta. Descendieron armados y, mediante amenazas y violencia física, lo despojaron de la unidad y de varias pertenencias.

El conductor fue obligado a bajar del vehículo mientras los responsables escaparon en dos automóviles: la camioneta robada y el auto con el que le habían cerrado el paso. Ese doble vehículo de huida marcó la línea de investigación que terminó por ubicarlos.

¿Dónde ocurrió el robo de la camioneta en San Juan del Río?

El asalto se registró sobre el Macrolibramiento, una vía de alto flujo donde la víctima desarrollaba actividades laborales. La unidad pertenecía a una empresa comercializadora y el asesor la utilizaba en sus recorridos diarios. El caso se suma a otras carpetas por robo en la demarcación que ya derivaron en vinculación por robo.

¿Cómo detuvieron a los responsables?

La indagatoria, a cargo de la Policía de Investigación del Delito, reunió datos de prueba que permitieron solicitar y obtener las órdenes de aprehensión contra ambos. En coordinación con Michoacán, los imputados fueron localizados en aquella entidad, detenidos y trasladados a Querétaro para ponerlos a disposición de la autoridad. El esquema de colaboración opera de forma permanente en los operativos en límites del municipio y se apoya en el despliegue conjunto del operativo de seguridad local.

En la audiencia inicial, por cumplimiento de orden de aprehensión, el juez resolvió vincular a proceso a Edgar "N" y Andrés Daniel "N" e impuso la prisión preventiva justificada como medida cautelar. El plazo para la investigación complementaria quedó fijado en dos meses, periodo en el que el ministerio público integrará el resto de los datos de prueba antes de la siguiente etapa.

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