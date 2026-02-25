Detienen a hombre por robo de motocicleta y celular en San Juan del Río

Fiscalía vincula a proceso a detenido por robo simple en San Juan del Río.

Elementos de la Policía Municipal durante operativo por robo de motocicleta y celular en San Juan del Río, Querétaro

Elementos de seguridad realizaron la detención sobre la calle 20 de Noviembre en San Juan del Río.

San Juan del Río, 25 de febrero de 2026. — Un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva justificada por el delito de robo simple, luego de sustraer una motocicleta, un teléfono celular y otros objetos de valor en este municipio.

La detención se logró con apoyo de la Policía Municipal sobre la calle 20 de Noviembre, donde se le aseguró el celular robado.

El robo de motocicleta en San Juan del Río se registró tras un reporte ciudadano que activó la respuesta de elementos municipales.

Los oficiales ubicaron al sospechoso en la vialidad mencionada y, al momento de la revisión, confirmaron que portaba el teléfono celular que había sido sustraído a la víctima.

En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó como legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado. Como medida cautelar, el juez determinó imponerle prisión preventiva justificada.

Fiscalía abre plazo de investigación por robo en San Juan del Río

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que se otorgó un plazo de un mes para la investigación complementaria del caso.

Durante ese periodo, el ministerio público agotará las diligencias necesarias para el esclarecimiento total de los hechos.

Con esta acción, las autoridades refrendan la coordinación entre la Policía Municipal de San Juan del Río y la Fiscalía estatal para atender reportes de robo en la demarcación.

La calle 20 de Noviembre, donde ocurrió la detención, es una de las vialidades con mayor actividad comercial en el centro del municipio.

