Canacintra San Juan del Río alista 4ª Feria de Universidades para el 25 de febrero

Comité de Educación presenta plan de trabajo 2026 y ultiman detalles para evento de vinculación académica.

Reunión del Comité de Educación de Canacintra San Juan del Río donde se prepara la 4ª Feria de Universidades.

Eridani Ríos Romero y Fernando Ferrusca Ortiz encabezaron la primera reunión del Comité de Educación de Canacintra San Juan del Río.

Por Diario Rotativo,
Diario Rotativo
See Full Bio
Martin García Chavero
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio
Ene 29, 2026

San Juan del Río, 29 de enero de 2026. - La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación San Juan del Río realizará la 4ª Feria de Universidades el próximo 25 de febrero, evento que busca fortalecer la vinculación académica y el desarrollo del talento joven en la región.

Los preparativos fueron revisados durante la primera reunión del Comité de Educación del año, donde se presentó formalmente el plan de trabajo 2026.

La Feria de Universidades en San Juan del Río se ha consolidado como un espacio de encuentro entre instituciones de educación superior y estudiantes próximos a elegir carrera profesional.

En ediciones anteriores, el evento ha permitido que jóvenes de la región conozcan la oferta académica disponible y establezcan contacto directo con representantes universitarios.

Durante la sesión del Comité de Educación, encabezada por Eridani Ríos Romero, directora de Canacintra San Juan del Río, y Fernando Ferrusca Ortiz, rector de la Universidad Tecnológica, se dio la bienvenida a los nuevos integrantes que se suman al grupo de trabajo.

El organismo empresarial informó que la agenda educativa 2026 priorizará acciones de vinculación entre el sector industrial y las instituciones académicas de la zona.

Los asistentes revisaron los avances logísticos para la cuarta edición del evento, que representa una oportunidad para estudiantes de San Juan del Río y municipios aledaños.

La Feria de Universidades forma parte de las acciones de Canacintra para contribuir a la formación de profesionistas que respondan a las necesidades del sector productivo local.

Canacintra San Juan del Río fortalece vinculación con sector educativo

El Comité de Educación reafirmó su compromiso de trabajar de manera colaborativa para fortalecer los lazos entre la industria y las instituciones de educación superior.

El plan de trabajo 2026 contempla diversas actividades orientadas a impulsar el desarrollo de competencias en los futuros profesionistas de la región.

La delegación San Juan del Río de Canacintra agrupa a empresas del sector manufacturero y de transformación que operan en el municipio.

A través de su Comité de Educación, el organismo busca generar espacios de vinculación académica que beneficien tanto a estudiantes como a las empresas que requieren talento calificado para sus operaciones.

La 4ª Feria de Universidades se llevará a cabo el 25 de febrero en San Juan del Río. Los interesados en participar como expositores o asistentes pueden contactar directamente a la delegación local de Canacintra para obtener mayores informes sobre el evento.

