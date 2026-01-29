San Juan del Río, 29 de enero de 2026. - La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación San Juan del Río realizará la 4ª Feria de Universidades el próximo 25 de febrero, evento que busca fortalecer la vinculación académica y el desarrollo del talento joven en la región.
Los preparativos fueron revisados durante la primera reunión del Comité de Educación del año, donde se presentó formalmente el plan de trabajo 2026.
La Feria de Universidades en San Juan del Río se ha consolidado como un espacio de encuentro entre instituciones de educación superior y estudiantes próximos a elegir carrera profesional.
En ediciones anteriores, el evento ha permitido que jóvenes de la región conozcan la oferta académica disponible y establezcan contacto directo con representantes universitarios.
Durante la sesión del Comité de Educación, encabezada por Eridani Ríos Romero, directora de Canacintra San Juan del Río, y Fernando Ferrusca Ortiz, rector de la Universidad Tecnológica, se dio la bienvenida a los nuevos integrantes que se suman al grupo de trabajo.
El organismo empresarial informó que la agenda educativa 2026 priorizará acciones de vinculación entre el sector industrial y las instituciones académicas de la zona.
Los asistentes revisaron los avances logísticos para la cuarta edición del evento, que representa una oportunidad para estudiantes de San Juan del Río y municipios aledaños.
La Feria de Universidades forma parte de las acciones de Canacintra para contribuir a la formación de profesionistas que respondan a las necesidades del sector productivo local.
Canacintra San Juan del Río fortalece vinculación con sector educativo
El Comité de Educación reafirmó su compromiso de trabajar de manera colaborativa para fortalecer los lazos entre la industria y las instituciones de educación superior.
El plan de trabajo 2026 contempla diversas actividades orientadas a impulsar el desarrollo de competencias en los futuros profesionistas de la región.
La delegación San Juan del Río de Canacintra agrupa a empresas del sector manufacturero y de transformación que operan en el municipio.
A través de su Comité de Educación, el organismo busca generar espacios de vinculación académica que beneficien tanto a estudiantes como a las empresas que requieren talento calificado para sus operaciones.
La 4ª Feria de Universidades se llevará a cabo el 25 de febrero en San Juan del Río. Los interesados en participar como expositores o asistentes pueden contactar directamente a la delegación local de Canacintra para obtener mayores informes sobre el evento.