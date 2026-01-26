Querétaro, 26 de enero de 2026. - La Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Querétaro aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Educación del estado para proteger a estudiantes en estado de embarazo y paternidad.
El documento, presentado por el diputado Enrique Correa Sada, obliga a instituciones educativas públicas y privadas a generar facilidades académicas, curriculares y reglamentarias para garantizar continuidad de estudios sin discriminación, explicaron los legisladores Paul Ospital Carrera, Sinuhé Piedragil Ortiz y Edgar Inzunza Ballesteros durante la sesión de comisión.
Correa Sada explicó que el objetivo de la reforma educativa en Querétaro es garantizar educación a ciudadanos en situación de vulnerabilidad durante el ejercicio de maternidad y paternidad.
El legislador precisó que actualmente estudiantes que enfrentan embarazo tienen dos opciones: recibir apoyo familiar para continuar estudios con dificultades o abandonar la escuela para concentrarse en la situación, señalando que ninguna persona debería enfrentar esa disyuntiva.
Reforma educativa en Querétaro obliga a escuelas generar adecuaciones académicas
El autor de la iniciativa manifestó que las autoridades educativas tienen obligación de implementar facilidades y adecuaciones curriculares para que ninguna mujer estudiante que quede embarazada abandone sus estudios.
La reforma establece que todas las instituciones educativas queretanas, públicas y privadas, deberán generar adecuaciones académicas, curriculares y reglamentarias para estudiantes en estas condiciones, dotándolos de herramientas para sacar adelante a sus hijos y a sí mismos, sostuvo el diputado.
Ospital Carrera respaldó el propósito de esta iniciativa legislativa, asegurando que todas las propuestas centradas en defensa y ampliación de derechos contarán con su apoyo.
El presidente de la comisión felicitó a Correa por tener en su agenda la ampliación de derechos para todas las personas, enfatizando que la educación es un derecho universal, no un privilegio, por lo que la norma debe contemplar la facultad obligatoria para instituciones públicas y privadas de hacer esta diferenciación y defender este derecho.
¿Qué facilidades académicas tendrán las estudiantes embarazadas en Querétaro?
Calzada Rovirosa se pronunció a favor de la propuesta legislativa, destacando que representa vanguardia a nivel nacional y refleja el trabajo del Congreso de Querétaro a favor de jóvenes queretanas en situación de embarazo y alumnos en paternidad.
La coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano indicó que la iniciativa contiene equidad de género al reconocer los artículos primero, tercero y cuarto constitucionales, fortaleciendo derechos humanos de igualdad, salud y educación para todas y todos los mexicanos.
La diputada felicitó al autor de la propuesta y al presidente de la comisión legislativa, manifestando su satisfacción de acompañar como coordinadora de Movimiento Ciudadano esta reforma que protege a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
La reforma a la Ley de Educación de Querétaro se consolida como instrumento legal que garantiza que ningún estudiante abandone su formación académica por circunstancias de maternidad o paternidad, estableciendo obligaciones claras para todas las instituciones educativas del estado.