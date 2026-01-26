Querétaro aprueba reforma para proteger estudiantes embarazadas

La Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Querétaro aprobó reforma a la Ley de Educación que obliga a instituciones públicas y privadas a generar facilidades académicas para estudiantes en maternidad y paternidad sin abandonar sus estudios.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 26, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 26 de enero de 2026. - La Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Querétaro aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Educación del estado para proteger a estudiantes en estado de embarazo y paternidad.

El documento, presentado por el diputado Enrique Correa Sada, obliga a instituciones educativas públicas y privadas a generar facilidades académicas, curriculares y reglamentarias para garantizar continuidad de estudios sin discriminación, explicaron los legisladores Paul Ospital Carrera, Sinuhé Piedragil Ortiz y Edgar Inzunza Ballesteros durante la sesión de comisión.

Correa Sada explicó que el objetivo de la reforma educativa en Querétaro es garantizar educación a ciudadanos en situación de vulnerabilidad durante el ejercicio de maternidad y paternidad.

El legislador precisó que actualmente estudiantes que enfrentan embarazo tienen dos opciones: recibir apoyo familiar para continuar estudios con dificultades o abandonar la escuela para concentrarse en la situación, señalando que ninguna persona debería enfrentar esa disyuntiva.

Reforma educativa en Querétaro obliga a escuelas generar adecuaciones académicas

El autor de la iniciativa manifestó que las autoridades educativas tienen obligación de implementar facilidades y adecuaciones curriculares para que ninguna mujer estudiante que quede embarazada abandone sus estudios.

La reforma establece que todas las instituciones educativas queretanas, públicas y privadas, deberán generar adecuaciones académicas, curriculares y reglamentarias para estudiantes en estas condiciones, dotándolos de herramientas para sacar adelante a sus hijos y a sí mismos, sostuvo el diputado.

Ospital Carrera respaldó el propósito de esta iniciativa legislativa, asegurando que todas las propuestas centradas en defensa y ampliación de derechos contarán con su apoyo.

El presidente de la comisión felicitó a Correa por tener en su agenda la ampliación de derechos para todas las personas, enfatizando que la educación es un derecho universal, no un privilegio, por lo que la norma debe contemplar la facultad obligatoria para instituciones públicas y privadas de hacer esta diferenciación y defender este derecho.

¿Qué facilidades académicas tendrán las estudiantes embarazadas en Querétaro?

Calzada Rovirosa se pronunció a favor de la propuesta legislativa, destacando que representa vanguardia a nivel nacional y refleja el trabajo del Congreso de Querétaro a favor de jóvenes queretanas en situación de embarazo y alumnos en paternidad.

La coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano indicó que la iniciativa contiene equidad de género al reconocer los artículos primero, tercero y cuarto constitucionales, fortaleciendo derechos humanos de igualdad, salud y educación para todas y todos los mexicanos.

La diputada felicitó al autor de la propuesta y al presidente de la comisión legislativa, manifestando su satisfacción de acompañar como coordinadora de Movimiento Ciudadano esta reforma que protege a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

La reforma a la Ley de Educación de Querétaro se consolida como instrumento legal que garantiza que ningún estudiante abandone su formación académica por circunstancias de maternidad o paternidad, estableciendo obligaciones claras para todas las instituciones educativas del estado.

