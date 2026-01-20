Distrito de Riego 001 Pabellón será el primero tecnificado en México

Conagua invertirá 452 millones de pesos para beneficiar a mil 780 productores y recuperar 9 millones de metros cúbicos de agua para consumo humano.

Infraestructura de riego tecnificado en distrito agrícola de Aguascalientes

Comisión Nacional del Agua modernizará totalmente el Distrito de Riego 001 Pabellón en Aguascalientes con inversión federal.

México, 20 de enero de 2026. - La Comisión Nacional del Agua llevará a cabo la tecnificación integral del Distrito de Riego 001 Pabellón en Aguascalientes, que se convertirá en el primero del país en alcanzar la modernización total de su infraestructura hidroagrícola.

El proyecto beneficiará a mil 780 productores y permitirá recuperar 9 millones de metros cúbicos de agua para consumo humano, informó el Gobierno de México.

La dependencia federal invertirá 452 millones de pesos para modernizar la superficie que aún no cuenta con tecnificación en el distrito de riego ubicado en Aguascalientes.

El volumen de agua recuperado podrá destinarse al abasto de la población, fortaleciendo el uso eficiente del recurso hídrico, explicó Conagua.

La modernización contempla sistemas de riego con infraestructura de precisión, automatización y mejores prácticas en la gestión del agua.

Estas acciones permitirán incrementar los rendimientos por hectárea, reducir las pérdidas por fugas y fortalecer la capacidad de respuesta ante escenarios de sequía, precisó el organismo federal.

"El proyecto consolidará al Distrito de Riego 001 Pabellón como un referente nacional en innovación y gestión responsable del agua", aseguró el Gobierno de México.

Las acciones contribuirán a disminuir la vulnerabilidad de las y los agricultores y fortalecer la productividad del campo ante los efectos del cambio climático.

El Gobierno de México refrendó su compromiso con el campo mexicano y el derecho humano al agua. La tecnificación impulsa la soberanía alimentaria del país mediante una producción de alimentos más eficiente y sustentable en beneficio de los productores agrícolas de Aguascalientes.

