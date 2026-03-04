Hidalgo, 4 de marzo de 2026. — Más de 500 alumnos de educación básica disputaron este martes la etapa estatal de los Juegos Deportivos Escolares 2025-2026, organizados por el Instituto Hidalguense de Educación (IHE), con 21 pruebas de pista en la categoría 2014 y menores.

Entre los clasificados destacaron cinco estudiantes de la Escuela Primaria Benito Juárez, de la localidad de San Lorenzo, municipio de Nopala de Villagrán, preparados por el director y entrenador Raúl Villafuerte.

La jornada incluyó pruebas de 60, 75, 150, 300 y 600 metros planos, además de marcha de mil 200 metros y relevos de 4x75 metros en ramas femenil, varonil y mixta. Las competencias abarcaron eliminatorias, finales, pruebas contrarreloj y tetrathlón.

María Evelyn Nieves Ayala, única mujer finalista de su escuela

De la delegación de la Primaria Benito Juárez, María Evelyn Nieves Ayala se distinguió como la única mujer en alcanzar la etapa final de la competencia estatal de atletismo.

Jason, Emir, Elías y Ángel integraron el equipo varonil de relevos 4x75 metros en los Juegos Deportivos Escolares 2025-2026. rotativo.com.mx

La joven atleta compitió en dos pruebas de la rama femenil: relevos 4x75 metros y 75 metros libres, consolidándose como la representante más versátil del plantel en esta justa deportiva.

En la rama varonil, Jason, Emir, Elías y Ángel integraron el equipo de relevos 4x75 metros. Los cuatro corredores superaron las fases municipal y regional bajo la dirección de Villafuerte, quien además de encabezar el plantel educativo, asumió la preparación física de los competidores.

Los juegos deportivos escolares en Hidalgo arrancaron con la etapa intermural —celebrada en los propios planteles— donde participaron más de 50 mil alumnos de todo el estado. Solo quienes obtuvieron los mejores resultados en las fases previas lograron su pase a la competencia estatal.

Durante la ceremonia inaugural, autoridades educativas reconocieron la labor de los docentes de educación física como pilar del proceso deportivo escolar.

"Donde hay un maestro de educación física, donde hay actividad física, educamos con la fuerza del movimiento", expresó uno de los organizadores ante los cerca de mil padres de familia reunidos en la sede.

La presencia de los cinco alumnos de San Lorenzo en la fase estatal representó el esfuerzo sostenido desde las canchas y patios del municipio de Nopala de Villagrán, donde Raúl Villafuerte combinó sus funciones directivas con el entrenamiento deportivo de los jóvenes atletas.

La agenda deportiva de la semana contempló béisbol en Tizayuca el miércoles, actividades en Pachuca el viernes, y la próxima semana sedes en Emiliano Zapata y Tula, donde se disputarán las demás disciplinas del programa estatal.

En total, la estructura logística del evento reunió a cerca de 2 mil personas entre competidores, entrenadores, supervisores y acompañantes.

Los resultados de la etapa estatal definirán a los representantes de Hidalgo en la siguiente fase de los juegos deportivos escolares a nivel regional.